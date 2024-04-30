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Бывший старейшина Йыхвиской волости обвиняет нынешнего в злоупотреблении деньгами волости

Эрик Калда
, журналист
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В Йыхвиском волостном собрании Алексей Наумкин - один из главных критиков волостного старейшины Марис Тоомель. Вот и на этот раз он подал запрос, в котором обвиняет старейшину в нарушении закона.
В Йыхвиском волостном собрании Алексей Наумкин - один из главных критиков волостного старейшины Марис Тоомель. Вот и на этот раз он подал запрос, в котором обвиняет старейшину в нарушении закона. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Оппозиционный политик Йыхвиского волостного собрания Алексей Наумкин обвиняет волостное управление в нарушении закона в связи с тендерами на обслуживание дорог, а также в растрате денег волости.

В середине апреля "Северное побережье" писало о том, что фирме по дорожному уходу "N&V", с которой Йыхвиская волость два с лишним года назад расторгла договор из-за плохой уборки снега, удалось в суде второй инстанции отсудить у волости деньги, так как, по мнению суда, волость должна была предоставить фирме еще одну возможность улучшить свою работу.

Волость расторгла договоры

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