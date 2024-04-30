Бывший старейшина Йыхвиской волости обвиняет нынешнего в злоупотреблении деньгами волости

В середине апреля "Северное побережье" писало о том, что фирме по дорожному уходу "N&V", с которой Йыхвиская волость два с лишним года назад расторгла договор из-за плохой уборки снега, удалось в суде второй инстанции отсудить у волости деньги, так как, по мнению суда, волость должна была предоставить фирме еще одну возможность улучшить свою работу.