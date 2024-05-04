Ахтмеское садовое товарищество перейдет с воды из озера Консу на воду из скважины

В конце января у людей из садового товарищества было опасение, что летом они могут остаться совсем без воды. Теперь ясно, что до осени можно будет по-прежнему потреблять озерную воду, а там и свои скважины должны быть готовы.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik