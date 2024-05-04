Решение "VKG Energia" прекратить с мая подачу мелким потребителям воды, качаемой из озера Консу, вынуждает людей из расположенного в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве садового товарищества бурить для своих нужд скважины.
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Ахтмеское садовое товарищество перейдет с воды из озера Консу на воду из скважины
"VKG Energia" качает из озера Консу техническую воду для своей электростанции. Еще в советское время некоторые расположенные рядом с трассой домохозяйства и предприятия подключились к ней и десятки лет использовали эту воду совершенно бесплатно, а после смены веков - по низкой цене.