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Ахтмеское садовое товарищество перейдет с воды из озера Консу на воду из скважины

Кюлли Крийс
, журналист
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В конце января у людей из садового товарищества было опасение, что летом они могут остаться совсем без воды. Теперь ясно, что до осени можно будет по-прежнему потреблять озерную воду, а там и свои скважины должны быть готовы.
В конце января у людей из садового товарищества было опасение, что летом они могут остаться совсем без воды. Теперь ясно, что до осени можно будет по-прежнему потреблять озерную воду, а там и свои скважины должны быть готовы. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Решение "VKG Energia" прекратить с мая подачу мелким потребителям воды, качаемой из озера Консу, вынуждает людей из расположенного в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве садового товарищества бурить для своих нужд скважины.

"VKG Energia" качает из озера Консу техническую воду для своей электростанции. Еще в советское время некоторые расположенные рядом с трассой домохозяйства и предприятия подключились к ней и десятки лет использовали эту воду совершенно бесплатно, а после смены веков - по низкой цене.

В начале нынешнего года предприятие "VKG Energia" сообщило своим мелким потребителям, что им придется в ближайшее время найти для себя новые источники воды.

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