В 2023 году ивангородцы под руководством властей Ленинградской области пригласили на концерт у границы казачий ансамбль и певца Сосо Павлиашвили, а в этот раз к тем же артистам присоединится ансамбль "Песняры".

Сцена и видеоэкраны возле нее ставятся специально так, чтобы 9 мая все было хорошо видно и слышно из Нарвы, с Нарвского променада.

Торжества на берегу пограничной реки в Ивангороде 9 мая начнутся с 12.30, главный концерт, названный "Берега победы", начнется в 15.00.

Ровно в то же самое время в Нарве, на ее Ратушной площади, будет праздноваться День Европы. В 15.00 там откроются кафе и посвященная темам Евросоюза инфопалатка. В 17.00 на площади начнется бесплатный концерт, на котором в сопровождении Нарвского симфонического оркестра выступят Уку Сувисте и Алика Милова, а также группа "Smilers".

В начале концерта к публике обратятся со сцены президент Алар Карис, мэр Нарвы Яан Тоотс и посол Швеции Ингрид Терсман.

На 23.00 9 мая ивангородцы запланировали салют на своем речном променаде, который тоже очень хорошо будет виден и слышен из Нарвы.

В 2023 году ивангородский концерт собрал на Нарвском речном променаде множество любопытных: многие подпевали артистам, хлопали им, слушали речи российских чиновников. Последние иногда напрямую обращались к своим эстонским коллегам. Например, через реку обращались к тогдашнему мэру Нарвы Катри Райк: в честь нее казаки исполнили пару советских песен, в частности на тему комсомола.

Эстонская полиция в то же самое время контролировала, чтобы нарвитяне не демонстрировали запрещенную российскую и советскую символику. Много шума тогда наделало грубое нарушение общественного порядка: двое агрессивных мужчин напали на молодого активиста Даниила Куракина, стоявшего с украинским флагом в руках.