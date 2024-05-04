Концерт на берегу реки в Ивангороде проходил 9 мая прошлого года, и тот успех россияне хотят повторить нынче. Большую сцену в погранзоне активно собирают прямо сейчас, несмотря на выходной день. Контроль осуществляют проверяющая комиссия и Росгвардия.
ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ В Ивангороде строят сцену у реки, чтобы 9 мая снова устроить для нарвитян концерт
В 2023 году ивангородцы под руководством властей Ленинградской области пригласили на концерт у границы казачий ансамбль и певца Сосо Павлиашвили, а в этот раз к тем же артистам присоединится ансамбль "Песняры".
Сцена и видеоэкраны возле нее ставятся специально так, чтобы 9 мая все было хорошо видно и слышно из Нарвы, с Нарвского променада.
Торжества на берегу пограничной реки в Ивангороде 9 мая начнутся с 12.30, главный концерт, названный "Берега победы", начнется в 15.00.
Ровно в то же самое время в Нарве, на ее Ратушной площади, будет праздноваться День Европы. В 15.00 там откроются кафе и посвященная темам Евросоюза инфопалатка. В 17.00 на площади начнется бесплатный концерт, на котором в сопровождении Нарвского симфонического оркестра выступят Уку Сувисте и Алика Милова, а также группа "Smilers".
В начале концерта к публике обратятся со сцены президент Алар Карис, мэр Нарвы Яан Тоотс и посол Швеции Ингрид Терсман.
На 23.00 9 мая ивангородцы запланировали салют на своем речном променаде, который тоже очень хорошо будет виден и слышен из Нарвы.
В 2023 году ивангородский концерт собрал на Нарвском речном променаде множество любопытных: многие подпевали артистам, хлопали им, слушали речи российских чиновников. Последние иногда напрямую обращались к своим эстонским коллегам. Например, через реку обращались к тогдашнему мэру Нарвы Катри Райк: в честь нее казаки исполнили пару советских песен, в частности на тему комсомола.
Эстонская полиция в то же самое время контролировала, чтобы нарвитяне не демонстрировали запрещенную российскую и советскую символику. Много шума тогда наделало грубое нарушение общественного порядка: двое агрессивных мужчин напали на молодого активиста Даниила Куракина, стоявшего с украинским флагом в руках.