Юлия Рязанцева: "Жизнь круто повернулась уже дважды"

- Он учится в пятом классе Славянской школы. Ему немного тяжеловато, потому что он на два-три года младше одноклассников, пошел в школу в пять лет, так как уже был готов - хорошо читал, считал. Он смышленый, но в силу возраста не хватает усидчивости. Мы с мужем это понимаем и не давим на него. Плохая оценка - не страшно, исправит. Уверена, что справится. Стараемся помогать, эстонским языком занимается с репетитором.

- Стараемся не смотреть и не обсуждать. Потому что нет свободы слова, перед тем как что-то сказать, должен сто раз подумать. Связь плохая. Знаем, что в городе ничего масштабного не происходит. Люди оформили паспорта, получают пенсии. Из 20 школ работает одна, из более 20 детсадов - тоже один. В городе почти ничего не меняется, хорошо, что людям есть где купить продукты. Там по-прежнему громко.

- Бабушка и дедушка моего супруга сейчас живут в Германии, хочется их навестить. Им уже под девяносто, скучают и ждут.

- Трудный вопрос. Главная мечта - неосуществимая: чтобы война закончилась. Не когда-то, а уже сейчас. Жизнь показывает, что строить дальние паны бессмысленно, надо радоваться тому, что есть.

Самая ценная вещь для женщины - это утюг

"23 февраля 2022 года спокойно пошла на работу и немного удивилась, когда мне на руки отдали трудовую книжку, никак это не объяснив", - вспоминает Юлия.

- Слухи ходили, но никто не верил, что будет война, даже когда в пять утра пришло сообщение на телефон, что введено военное положение и можно эвакуироваться, но из другого города, куда еще надо добраться... Утром я написала учителю, что раз такая ситуация, ребенок не придет в школу, но получила ответ, мол, что придумываете, все нормально. Мы все-таки остались дома. Муж ушел на работу, я сходила в магазин, купила что нужно. Ни о каких запасах, конечно, даже не думала.

После обеда раздался грохот, сын спросил: это гром? Ответив утвердительно, Юлия стала складывать в сумку документы. Вечером снаряд долетел до их дома, люди испугались и ушли в подвал, а позже перебежками спрятались в укрытии и с того момента не возвращались домой.

- Только один раз заглянули, чтобы забрать вещи, - вспоминает она. - Запихали в мешок что оказалось под рукой. Не знаю почему, но я забрала с собой утюг. Могла бы взять мультиварку, точно пригодилась бы. Но утюг? Чисто женский рефлекс.

Прожили так месяц. В затишье бегали в магазин за самым необходимым - хлебом и водой. Продукты стали дефицитом, часами ждали в очереди. С каждым днем рождалась надежда, но все чаще захватывало чувство безысходности.

На семейном совете решили перебираться в деревню, сели в машину и отправились. С собой документы и французский бульдог Тоша, потому что взять было уже нечего - после очередного обстрела дома не стало. До деревни 60 км, но путь занял восемь часов!

Прожив еще месяц и не видя перспективы, решили уехать в Эстонию, куда звали родственники.

- Знали о стране лишь по рассказам двоюродного брата, сели в машину и поехали, - вспоминает Юлия. - Это был трудный выбор - оставить близких и свою страну, но мы думали прежде всего о сыне, чтобы он скорее забыл пережитое. Мы, конечно, мечтали о путешествиях по Европе, но не предполагали, что осваивать новые края придется таким образом.