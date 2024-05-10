Бывший главный балетмейстер Луганской областной филармонии, педагог высшей танцевальной школы Юлия Рязанцева последние два года работает в Кохтла-Ярвеском центре культуры, помогая развивать танцевальное искусство участникам ансамблей "Ритм" и "Пять звезд" вместе с их руководителями Инной Васильевой и Айникки Сеппар. Но создавать свой танцевальный коллектив не планирует. Почему?
Юлия Рязанцева: "Жизнь круто повернулась уже дважды"
- После многих лет работы с профессиональными артистами пришлось переключаться на самодеятельность. Не разочаровались?
- Нет, хотя творческому человеку всегда хочется больше, но я счастлива, что, гуляя в городском парке, заглянула в красивый Дом культуры - вдруг там нужны хореографы? Оказалось, действительно нужны, и я имею возможность заниматься любимым делом, а мой преподавательский опыт пригодился в воспитании юных и взрослых любителей танца.
- Эта работа легче или сложнее?
- В народной танцевальной культуре много похожего, в институте мы изучали традиции разных стран, в том числе и эстонскую народную хореографию. И у вас, и у нас, например, есть полька - эти танцы очень похожи. Поэтому "вписаться" было нетрудно. Но от любителей нельзя требовать столько, сколько от профессиональных артистов. Не скрою - бывали моменты, когда устаешь морально: хочешь вложить больше, а дети не осваивают. Потребовалось время, чтобы переключиться и понять, что они не будут такими, как ты себе нарисовала. К детям нельзя относиться слишком строго, не стоит ждать быстрых результатов и прочее. Стараюсь больше спокойно поговорить, объяснить. Надеюсь, что мы уже привыкли друг к другу.
Занимаюсь также со взрослой группой "Ритма" - женщины старательные, спокойные, с ними почти как с профессионалами. Приятно, что с удовольствием занимаются и выступают.
CV
- Родилась в 1990 году в Северодонецке (Украина).
- Окончив среднюю школу, поступила в Луганский университет по специальности "хореография", который закончила в 2013 году.
- Работала в Доме культуры Северодонецка, затем в Луганской филармонии артистом балета и главным балетмейстером до 2022 года.
- Весной 2022 года война заставила переехать в Эстонию.
- С 2022 года работает хореографом в Кохтла-Ярвеском центре культуры.
- Вы работаете с двумя коллективами. Не сложно?
- Так получилось. Скорее интересно - все группы разные, разные направления. В "Ритме" у меня беби-балеринки и взрослые женщины 40+. "Пять звезд" - более ста человек, пять возрастных групп. С руководителями Инной Васильевой и Айникки Сеппар сложилось отличное сотрудничество. Многие композиции ставим вместе, что-то отдельно.
В прошлом году я поставила 25 танцев. В этом году чуть меньше, потому что зимой была на больничном. За два года столько успела, что иногда сама смотрю и думаю: это правда, все я сделала?
- Может, пора создать свой коллектив?
- Многие к этому подталкивают, но я не готова. Потому что, во-первых, это может поставить перед выбором детей, которые ко мне привыкли. Во-вторых, мне так удобнее, хотя иногда неловко себя чувствую, когда оба коллектива на сцене, хочется всем помочь, но не разорваться.
Иногда спрашивают, почему не переберетесь в столицу, где однозначно больше возможностей. Может, и так, но мне нравится жить в маленьком городке. Комфортно. Съездить погулять в Таллинн - с удовольствием. Как и в другие города - Раквере, Тарту, Вильянди. Эстония - красивая страна. Мечтаю побывать на островах.
Если о работе, есть много разных мыслей и идей, но ведь их и так можно воплотить. С Айникки мы делаем вместе много, очень хорошо чувствуем друг друга. Обсуждаем идеи, сочиняем номера - в прошлые выходные поставили новый танец "Под водой" на морскую тематику. Покажем на концерте 18 мая.
- Концерты "Пяти звезд" всегда яркие и полны сюрпризов. Что придумали на этот раз?
- Об этом лучше расскажет Айникки, но если коротко - на сцене будет что-то неземное, связанное с нашим творчеством, отражение ощущения внутри себя. Много постановок, которые, может, не очень понятны, но показывают нас такими, какие мы есть. То, что было и что может произойти. Будет шикарное оформление сцены, много серебра.
- Вы - танцующий хореограф, что-то новое увидим в вашем исполнении?
- К сожалению, рука пока не позволяет, детям что-то показываю, но сцена требует полной отдачи, боюсь навредить. Хотя очень хочу, а мой самый большой страх - оказаться зрителем. Поэтому лучше потерпеть. Но я всегда за сценой. На концерте и без меня будет на что посмотреть, сезон был очень плодотворный - народная хореография, эстонская и украинская, современная стилизация. Модерн, джаз, хип-хоп, фламенко, латина - импровизация. "Пять звезд" дружат с Ида-Вирумааским обществом татарской культуры - они сшили чудесные костюмы, а я поставила новый танец, который высоко оценили на конкурсе в Тарту.
- Это была танцевальная олимпиада, где "Пять звезд" заслужили множество наград. Любите конкурсы?
- Конечно, это огромный опыт и возможность понять, что все делаем правильно. А дети могут убедиться, что для того, чтобы побеждать, надо очень хорошо работать. Мы повезли 62 номера, выступали во всех категориях. За четыре дня очень устали, но получили множество эмоций.
Жаль, что часто не удается ездить на конкурсы, но и концерты - это тоже прекрасная возможность проявить себя.
- Расскажите о своем пути в профессию. Мечта детства?
- Можно сказать, что это получилось случайно, хотя танцевать мне нравилось всегда. Занималась народными танцами. Но после средней школы поступила в училище, чтобы получить высшее профессиональное образование по специальности "бухгалтерия". Параллельно - заочно в университет, на экономиста. Отучившись полтора года, поняла, что цифры и бумажки совсем не то, чем хотелось бы заниматься всю жизнь.
У родителей не было возможности оплачивать мне другие вузы, мы вообще мало куда выезжали со своего города, но я рискнула уехать в область, чтобы попробовать поступить на бюджетное место. Планировала факультет физической культуры - всегда дружила со спортом, но, придя в ДК, увидела, что есть кафедра хореографии в Луганске, и решила рискнуть.
Так как заранее не готовилась, пришлось практически за ночь придумать танец - станцевала под еврейскую музыку. Конкуренция огромная - на семь бюджетных мест претендовало 50 человек. Через пару недель после экзаменов приехала за результатами. Спросили: льготница? Нет - значит не поступила. Но, подойдя к списку, увидела свою фамилию на пятой строчке.
Так впервые круто изменилась моя жизнь.
- Учиться было легко?
- Станок, классический танец, народная хореография, актерское мастерство давались легко. Но нагрузки очень большие - занятия начинались в 7.15 и заканчивались в 21.00. Жизнь в общежитии тоже нелегкая, очень устала и сделала на год перерыв. Это время работала в местном Доме культуры руководителем танцевального коллектива, в котором занимались от малышей до взрослых. Преподавала разные стили от народных до бальных, современная хореография, сценическая подготовка...
Закончив бакалавриат, параллельно поступила в высшую школу педагогики, думая о будущем: когда придет время и не стану танцевать, смогу преподавать в университете какую-нибудь дисциплину, например, культурологию.
- Мудро. Но как все успеть?
- Сама не знаю, как сил хватало и на работу, и на учебу. Наверное, если есть цель, просто идешь к ней, не думая об усталости.
- Наверное, видя успехи и талант, пригласили стать главным балетмейстером областной филармонии?
- Когда в 2014-м началась война, мы переехали в Харьков. Жили там два года. Вдалеке от родных было трудно, и мы вернулись. Купили квартиру, я устроилась в городской Дом культуры, где был взрослый коллектив, параллельно работала артистом балета в Луганской филармонии.
Когда Луганск оккупировали, директор, часть музыкантов и артистов переехали в Северодонецк, организовав в одном из подсобных помещений работу филармонии. Четыре месяца я была просто артистом балета, потом предложили стать главным балетмейстером. Небольшим коллективом сделали много постановок.
Так было до 24 февраля 2022 года. Потом началась полномасштабная война, заставившая покинуть любимую страну.
- Почему выбрали Эстонию?
- По сути, ехали в никуда. Перед Новым годом приезжал двоюродный брат, который живет в Кохтла-Ярве, рассказывал, что тут интересно. Связь была очень плохая, но когда дозвонились и спросили: если приедем, найдется ли работа? - он ответил, что Михаилу, моему мужу, точно найдется, он ведь отличный сварщик. Мне не гарантировал. Но выбора не было, рискнули - и не пожалели.
Так второй раз жизнь круто повернулась.
- Как ощущаете себя спустя два года?
- Прекрасно. Все нравится. Работы много, появился большой круг общения. Чувствую поддержку, в центр культуры захожу - все улыбаются. На улицах многие здороваются. Открытые люди, и я не чувствую себя здесь чужой.
Но все-таки не чувствую себя как дома, потому что нет ощущения стабильности. Живем на съемной квартире, могли бы купить, но нет гарантии, что не придется уезжать. Всем украинцам продлевают вид на жительство до марта 2025 года, а что дальше?
- А что не нравится, если такое есть?
- Единственный минус - не могу привыкнуть к климату, слишком долгая зима. Все остальное - отлично. Наш французский бульдог Тоша без ума от моря, впрочем, и мы тоже. Часто ездим гулять в Сака или Тойла. Невероятное небо в ясные дни - такого в Украине не бывает.
С медициной недавно столкнулась - комфортно и качественно. Очереди к врачам есть, зато для застрахованных все бесплатно. На Украине с этим сложности - медицина очень дорогая.
Нравится, что на улице нет бездомных собак. Не видела бабушек с протянутой рукой.
- Два года назад вы говорили, что вздрагиваете от громких звуков. Уже нет?
- Сын успокоился, не вспоминает. Мы с мужем по-прежнему настороженно переглядываемся, слыша громкие звуки, даже если, например, мусорная машина контейнеры забирает... Триггер внутри все равно есть: новогодний салют был - красиво, но мне было страшно, даже плакала.
- Платон адаптировался в школе?
- Он учится в пятом классе Славянской школы. Ему немного тяжеловато, потому что он на два-три года младше одноклассников, пошел в школу в пять лет, так как уже был готов - хорошо читал, считал. Он смышленый, но в силу возраста не хватает усидчивости. Мы с мужем это понимаем и не давим на него. Плохая оценка - не страшно, исправит. Уверена, что справится. Стараемся помогать, эстонским языком занимается с репетитором.
- За новостями на родине следите?
- Стараемся не смотреть и не обсуждать. Потому что нет свободы слова, перед тем как что-то сказать, должен сто раз подумать. Связь плохая. Знаем, что в городе ничего масштабного не происходит. Люди оформили паспорта, получают пенсии. Из 20 школ работает одна, из более 20 детсадов - тоже один. В городе почти ничего не меняется, хорошо, что людям есть где купить продукты. Там по-прежнему громко.
- Скоро летний отпуск, есть планы?
- Бабушка и дедушка моего супруга сейчас живут в Германии, хочется их навестить. Им уже под девяносто, скучают и ждут.
- О чем мечты?
- Трудный вопрос. Главная мечта - неосуществимая: чтобы война закончилась. Не когда-то, а уже сейчас. Жизнь показывает, что строить дальние паны бессмысленно, надо радоваться тому, что есть.
Самая ценная вещь для женщины - это утюг
"23 февраля 2022 года спокойно пошла на работу и немного удивилась, когда мне на руки отдали трудовую книжку, никак это не объяснив", - вспоминает Юлия.
- Слухи ходили, но никто не верил, что будет война, даже когда в пять утра пришло сообщение на телефон, что введено военное положение и можно эвакуироваться, но из другого города, куда еще надо добраться... Утром я написала учителю, что раз такая ситуация, ребенок не придет в школу, но получила ответ, мол, что придумываете, все нормально. Мы все-таки остались дома. Муж ушел на работу, я сходила в магазин, купила что нужно. Ни о каких запасах, конечно, даже не думала.
После обеда раздался грохот, сын спросил: это гром? Ответив утвердительно, Юлия стала складывать в сумку документы. Вечером снаряд долетел до их дома, люди испугались и ушли в подвал, а позже перебежками спрятались в укрытии и с того момента не возвращались домой.
- Только один раз заглянули, чтобы забрать вещи, - вспоминает она. - Запихали в мешок что оказалось под рукой. Не знаю почему, но я забрала с собой утюг. Могла бы взять мультиварку, точно пригодилась бы. Но утюг? Чисто женский рефлекс.
Прожили так месяц. В затишье бегали в магазин за самым необходимым - хлебом и водой. Продукты стали дефицитом, часами ждали в очереди. С каждым днем рождалась надежда, но все чаще захватывало чувство безысходности.
На семейном совете решили перебираться в деревню, сели в машину и отправились. С собой документы и французский бульдог Тоша, потому что взять было уже нечего - после очередного обстрела дома не стало. До деревни 60 км, но путь занял восемь часов!
Прожив еще месяц и не видя перспективы, решили уехать в Эстонию, куда звали родственники.
- Знали о стране лишь по рассказам двоюродного брата, сели в машину и поехали, - вспоминает Юлия. - Это был трудный выбор - оставить близких и свою страну, но мы думали прежде всего о сыне, чтобы он скорее забыл пережитое. Мы, конечно, мечтали о путешествиях по Европе, но не предполагали, что осваивать новые края придется таким образом.