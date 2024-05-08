ФОТОГАЛЕРЕЯ На открытии Стокгольмской площади мэр Нарвы тоже пустился в пляс

Посольство Швеции, почетное консульство Швеции в Нарве, Институт Финляндии и город Нарва организовали 8 мая торжественное открытие Стокгольмской площади в Нарве. С приветственными словами и словами благодарности тем, кто принимал участие в строительстве площади, выступили мэр Нарвы Яан Тоотс, посол Швеции Ингрид Терсман и директор финского института Ханнеле Валкеэниеми.

После довольно сильно затянувшейся официальной части началось выступление танцевального коллектива "Юн-Ост" и ансамбля "Naised köögis". Тогда же запустили и фонтан.

В холодную погоду многие гости праздника тоже пустились в пляс с танцорами, не смог устоять на месте и Яан Тоотс, мэр Нарвы.

Стокгольмская площадь - совершенно новая для Нарвы городская площадь. Она почти вся покрыта плиткой синего цвета, чтобы визуально поддерживать тематику воды, придуманную для этого места в сердце Старой Нарвы еще в 2017 году проектировщиками из ТОО "KOKO Arhitektid".

О Стокгольмской площади подробнее можно прочитать ЗДЕСЬ.