Пока только первая часть новой Стокгольмской площади у Нарвской ратуши открылась для прогулок

Точно к началу работы рождественской деревни на Ратушной площади Нарвы открылась совершенно новая Стокгольмская площадь, что с другой стороны здания ратуши. Строительные заграждения наконец убраны - и площадь теперь доступна для жителей и гостей города.

Сейчас речь идет только лишь о первом этапе строительства - это порядка 30 процентов от будущего полного размера Стокгольмской площади. Две другие ее трети представляют собой все еще пустырь рядом с ратушей и Нарвским колледжем Тартуского университета.

На уже построенной первой части Стокгольмской площади прямо у западной стены ратуши сооружен фонтан, зимой остающийся, естественно, без воды, установлены малые формы округлой формы, символизирующие речную гальку, добавлено современное освещение. В теплое время года там планируются летнее кафе, контейнерное озеленение, будут возможности для установка сцены и проведения концертов и прочих мероприятий.

Покрытие на площади преимущественно синего цвета, чтобы поддерживать тематику воды, придуманную для этого места в сердце Старой Нарвы еще в 2017 году проектировщиками из ТОО "KOKO Arhitektid". Весь проект для комплекса Ратушной и Стокгольмской площадей носит название "Narvainen".