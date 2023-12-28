Пока только первая часть новой Стокгольмской площади у Нарвской ратуши открылась для прогулок

Когда через несколько лет будет готова вся Стокгольмская площадь целиком - втрое больше на сегодня имеющейся, тогда она станет новой центральной городской площадью для общегородских мероприятий. Это предусмотрено концепцией развития района Старого города Нарвы и квартала ратуши.
Точно к началу работы рождественской деревни на Ратушной площади Нарвы открылась совершенно новая Стокгольмская площадь, что с другой стороны здания ратуши. Строительные заграждения наконец убраны - и площадь теперь доступна для жителей и гостей города.
Сейчас речь идет только лишь о первом этапе строительства - это порядка 30 процентов от будущего полного размера Стокгольмской площади. Две другие ее трети представляют собой все еще пустырь рядом с ратушей и Нарвским колледжем Тартуского университета.
На уже построенной первой части Стокгольмской площади прямо у западной стены ратуши сооружен фонтан, зимой остающийся, естественно, без воды, установлены малые формы округлой формы, символизирующие речную гальку, добавлено современное освещение. В теплое время года там планируются летнее кафе, контейнерное озеленение, будут возможности для установка сцены и проведения концертов и прочих мероприятий.
Покрытие на площади преимущественно синего цвета, чтобы поддерживать тематику воды, придуманную для этого места в сердце Старой Нарвы еще в 2017 году проектировщиками из ТОО "KOKO Arhitektid". Весь проект для комплекса Ратушной и Стокгольмской площадей носит название "Narvainen".
В Нарвском департаменте развития и экономики отметили, что Стокгольмская площадь, которой тут не было никогда прежде, примечательна сохранившимися историческими фундаментами старинных зданий, законсервированными под землей, а также старой улицей Хельсинки. Хельсинкская улица промаркирована на своем точном историческом месте, но как улица на карте все же пока не восстановлена. Напомним, планы улиц и внешний вид Старой Нарвы радикально изменились после красноармейских бомбардировок в 1944 году и послевоенного сноса руин с последующей перестройкой города.
Пока только отчасти готовую Стокгольмскую площадь Нарвы теперь ждет второй этап строительства. Ориентировочно в феврале или уже весной 2024 года придет известие о том, получит ли приграничный город европейское софинансирование продолжения этого проекта, которое предварительно и с большой вероятной погрешностью оценивается в 5 миллионов евро.
- Если мы получим финансирование из программы поддержки, то надеемся, что где-то в 2026-2027 году второй этап Стокгольмской площади будет готов, - с оптимизмом рассказала "Северному побережью" директор Нарвского департамента развития и экономики города Анне Веэво.
На том следующем этапе Стокгольмская площадь будет продлена до улицы Виру, и второй этап охватит пространство вдвое больше нынешнего.
На упомянутой улице Виру заранее снесены все ненужные строения, включая старое здание городского общежития. Предстающий нынче взору пустырь преобразится в будущем в том же стиле, в каком построена Стокгольмская площадь на первом этапе.
Более того, на втором этапе строительства Стокгольмская площадь станет двухуровневой и ее важной частью будет автопарковка, очень нужная кварталу Нарвской ратуши уже сегодня. В перепад ландшафта будет встроен и павильон для кафе, магазина или другого коммерческого заведения.
Стокгольмская площадь Нарвы
- Автором архитектурного решения Стокгольмской площади является ТОО "KOKO Arhitektid" - победитель в 2017 году архитектурного конкурса по центру Старого города Нарвы. Название проектной работы - "Narvainen".
Один из эскизов проекта "Narvainen".
KOKO Arhitektid OÜ
- Общая стоимость первого этапа Стокгольмской площади - 2298022 евро, в том числе самофинансирование города - 679150 евро и софинансирование программы - 1618872 евро. Проект был поддержан Государственным центром вспомогательных услуг (RTK) из средств Европейского фонда регионального развития, в рамках программы содействия устойчивому развитию городов Ида-Вирумаа.
- В начале декабря 2023 года строительные работы первого этапа Стокгольмской площади были успешно завершены, и 21 декабря Нарвская городская управа выдала разрешение на эксплуатацию новой городской площади. С 22 декабря Стокгольмская площадь (ее первая готовая часть) открыта. Строительные работы выполнены фирмами "RTS Infra Eesti" и "RTS Infraehitus".
- Общей целью проекта "Строительство Стокгольмской площади, первый этап" является возрождение Старого города, как недостаточно используемого и наиболее ценного городского пространства Нарвы. Согласно концепции развития Старого города Нарвы и квартала ратуши, Стокгольмская площадь в итоге станет центральной городской площадью и основным местом проведения общегородских мероприятий.