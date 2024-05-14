В Кохтла-Ярвеском горуправлении начинается "большая кадровая чистка"

После более чем полугодового пребывания на посту мэра Кохтла-Ярве Хенри Казело приступает к структурной реформе горуправы, которую бывший мэр Вирве Линдер называет способом избавиться от чиновников, которые с ней общаются.

Прославившийся на всю страну отсутствием знаний об эстонской культуре бывший вице-мэр Кохтла-Ярве по культуре и образованию Денис Шалкаускас в свой последний рабочий день в горуправлении вышел с предложением, которое может положить начало масштабной замене городских чиновников.