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В Кохтла-Ярвеском горуправлении начинается "большая кадровая чистка"

Эрик Гамзеев
, журналист
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После более чем полугодового пребывания на посту мэра Кохтла-Ярве Хенри Казело приступает к структурной реформе горуправы, которую бывший мэр Вирве Линдер называет способом избавиться от чиновников, которые с ней общаются.
После более чем полугодового пребывания на посту мэра Кохтла-Ярве Хенри Казело приступает к структурной реформе горуправы, которую бывший мэр Вирве Линдер называет способом избавиться от чиновников, которые с ней общаются. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Прославившийся на всю страну отсутствием знаний об эстонской культуре бывший вице-мэр Кохтла-Ярве по культуре и образованию Денис Шалкаускас в свой последний рабочий день в горуправлении вышел с предложением, которое может положить начало масштабной замене городских чиновников.

В нынешний четверг на внеочередном заседании горсобрания планируют принять новую структуру горуправления, в результате чего будут созданы новые рабочие места и ликвидированы имеющиеся.

Рабочего места лишатся единомышленники Линдер

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