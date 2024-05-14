Прославившийся на всю страну отсутствием знаний об эстонской культуре бывший вице-мэр Кохтла-Ярве по культуре и образованию Денис Шалкаускас в свой последний рабочий день в горуправлении вышел с предложением, которое может положить начало масштабной замене городских чиновников.
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В Кохтла-Ярвеском горуправлении начинается "большая кадровая чистка"
В нынешний четверг на внеочередном заседании горсобрания планируют принять новую структуру горуправления, в результате чего будут созданы новые рабочие места и ликвидированы имеющиеся.