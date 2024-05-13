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Реорганизация Нарвского клуба юных моряков должна пойти ему на пользу

Северное побережье
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Виктория Лутус.
Виктория Лутус. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Проект решения об объединении Нарвского клуба юных моряков с Нарвским Домом детского творчества с 1 июня 2025 года будет обсуждаться на заседании Нарвского горсобрания 16 мая, о чем ранее написало "Северное побережье". Директор дома детского творчества Виктория Лутус объяснила, какую пользу КЮМ может получить от присоединения.

Директор Нарвского Дома детского творчества и депутат городского собрания Виктория Лутус, как политик, связанный с одним из двух рассматриваемых учреждений, намерена отстраниться от обсуждения объединения. Но как руководитель она считает, что присоединение КЮМа пойдет ему на пользу. Дескать, у этого довольно уникального для Эстонии учреждения остается неиспользованным большой потенциал для проектной работы.

- У клуба в штате нет ни руководителя по проектам, ни руководителя по развитию, а у Дома детского творчества такой ресурс имеется, как есть и хороший опыт работы с проектами, - отмечает Лутус. - Мы знаем, как находить партнеров, говорить с ними на одном языке, писать заявки на получение финансирования, проводить проекты и отчитываться перед фондами. Для КЮМа участие в проектах даст дополнительные возможности обмениваться опытом с другими учреждениями в Эстонии и за рубежом, больше участвовать в соревнованиях, возможно даже приобретать новое оборудование и снаряжение.

Вдобавок Лутус видит пользу от объединения педагогических коллективов, что откроет новые интересные возможности для занятий учеников.

- Будучи одним учреждением мы будем дополнять друг друга своим разнообразием, а КЮМу не придется больше конкурировать с Нарвским Домом детского творчества, борясь за учеников, что ему делать сейчас непросто, - сказала Лутус.

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