Реорганизация Нарвского клуба юных моряков должна пойти ему на пользу

Директор Нарвского Дома детского творчества и депутат городского собрания Виктория Лутус, как политик, связанный с одним из двух рассматриваемых учреждений, намерена отстраниться от обсуждения объединения. Но как руководитель она считает, что присоединение КЮМа пойдет ему на пользу. Дескать, у этого довольно уникального для Эстонии учреждения остается неиспользованным большой потенциал для проектной работы.

- У клуба в штате нет ни руководителя по проектам, ни руководителя по развитию, а у Дома детского творчества такой ресурс имеется, как есть и хороший опыт работы с проектами, - отмечает Лутус. - Мы знаем, как находить партнеров, говорить с ними на одном языке, писать заявки на получение финансирования, проводить проекты и отчитываться перед фондами. Для КЮМа участие в проектах даст дополнительные возможности обмениваться опытом с другими учреждениями в Эстонии и за рубежом, больше участвовать в соревнованиях, возможно даже приобретать новое оборудование и снаряжение.