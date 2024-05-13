Проект решения об объединении Нарвского клуба юных моряков с Нарвским Домом детского творчества с 1 июня 2025 года будет обсуждаться на заседании Нарвского горсобрания 16 мая, о чем ранее написало "Северное побережье". Директор дома детского творчества Виктория Лутус объяснила, какую пользу КЮМ может получить от присоединения.
Реорганизация Нарвского клуба юных моряков должна пойти ему на пользу
Директор Нарвского Дома детского творчества и депутат городского собрания Виктория Лутус, как политик, связанный с одним из двух рассматриваемых учреждений, намерена отстраниться от обсуждения объединения. Но как руководитель она считает, что присоединение КЮМа пойдет ему на пользу. Дескать, у этого довольно уникального для Эстонии учреждения остается неиспользованным большой потенциал для проектной работы.
- У клуба в штате нет ни руководителя по проектам, ни руководителя по развитию, а у Дома детского творчества такой ресурс имеется, как есть и хороший опыт работы с проектами, - отмечает Лутус. - Мы знаем, как находить партнеров, говорить с ними на одном языке, писать заявки на получение финансирования, проводить проекты и отчитываться перед фондами. Для КЮМа участие в проектах даст дополнительные возможности обмениваться опытом с другими учреждениями в Эстонии и за рубежом, больше участвовать в соревнованиях, возможно даже приобретать новое оборудование и снаряжение.
Вдобавок Лутус видит пользу от объединения педагогических коллективов, что откроет новые интересные возможности для занятий учеников.
- Будучи одним учреждением мы будем дополнять друг друга своим разнообразием, а КЮМу не придется больше конкурировать с Нарвским Домом детского творчества, борясь за учеников, что ему делать сейчас непросто, - сказала Лутус.