В Нарве нашли пропавшую в феврале рыбу - она лежала одиноко в поле

Накануне "Северное побережье" написало, что нарвские чиновники озадачились пропажей бетонной рыбы с площади у вокзала. Такие скульптуры украшают городские улицы и одновременно помогают ограничивать движение транспорта в пешеходных зонах. Одна из восьми рыб пропала еще в феврале.

После публикации статьи поиски рыбы активизировались - и к концу дня 16 мая стало известно местонахождение пропавшей скульптуры. Нарвский чиновник, сделавший дедуктивное умозаключение, поехал и обнаружил рыбу на промышленной окраине Нарвы - на том неприглядном пустыре у пересечения улиц Электрияама и Тийги, куда зимой свозили собранный с городских улиц снег вместе с уличным мусором.

Зимой занимавшиеся уборкой снега люди, очевидно, не заметили - или с безразличием отнеслись к тому, что в кузов самосвала вместе с сугробом угодила более крупная и тяжелая рыбина.

Нашедшаяся скульптура оказалась в целом в приличном состоянии, так что она должна вот-вот вернуться на привокзальную площадь - или уже там.

Нарвский департамент городского хозяйства позднее даст свой комментарий насчет того, как случилась эта история.