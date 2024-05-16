В Нарве была и куда-то сплыла одна бетонная рыба

Бетонная рыба весом 360 килограммов пропала с площади у Нарвского вокзала. Там теперь одна, а не две рыбы.

Пропажу обнаружили еще в феврале, когда растаяли сугробы. С той поры и поныне коммунальный отдел департамента городского хозяйства неспешно выясняет, когда и куда делась скульптура - муниципальное имущество. Может, ее украли, а может - повредили уборщики снега и спрятали с глаз долой.

История с поиском рыбы, пропавшей с привокзальной площади, на данный момент находится в развитии.

Восемь бетонных рыб появились в пешеходных зонах и на променаде Нарвы ровно год назад, в мае. За прошедшее время на некоторых скульптурах появились выбоины, но они все равно справлялись с возложенной на них задачей - ограничивать движение транспорта там, где ездить не положено.

Изготовление восьми бетонных рыб, каждая весит 360 килограммов, обошлось Нарве в 2023 году в 9400 евро. Они были отлиты по эскизу еще 2019 года, автором которого была тогдашняя школьница Яна Кравченко - победительница конкурса на оформление нового элемента городской мебели для нарвских улиц. Рыбная тема понравилась жюри и чиновникам, так как рыбы изображены на гербе Нарвы. На хвосте каждой отлитой из бетона рыбы указано имя автора.