"Меня на слезу пробило, если честно", - говорит нарвский тренер по гребеле Валерий Осмокеску о том моменте, когда узнал, что его воспитанник Михаил Куштейн обеспечил себе путевку на Олимпийские игры в Париже в экипаже эстонской лодки-четверки. Но вообще-то Куштейн - обученный спасатель, которому привычно бегать в полном снаряжении и выручать людей или котят. В Нарвской спасательной команде терпеливо ждут его возвращения в строй: "Мы очень гордимся Мишей!"
Первый нарвский тренер Михаила Куштейна, получившего путевку на Олимпиаду: "Меня на слезу пробило!"
Олимпийская отборочная регата в Люцерне (Швейцария) была для эстонской четверки гребцов последней возможностью побороться за путевку в Париж. Требовалось взять хотя бы серебро. В финале 21 мая они с задачей справились - опередили всего на 0,13 секунды четверку из США в гонке за второе место. Помимо Михаила Куштейна в эстонской лодке - Аллар Рая, Тыну Эндрексон и Йоханн Поолак.
В то время как 44-летний Эндрексон поедет уже на свои шестые Олимпийские игры и хранит на полке трофеев олимпийские серебро и бронзу, 24-летнему нарвитянину Куштейну предстоят его первые Игры.
Михаил Куштейн, окончивший в 2019 году Нарвскую Пяхклимяэскую гимназию, еще в 2012 году занялся академической греблей в спортшколе "Энергия" под началом тренера Валерия Осмокеску. Последние годы Куштейн тренируется в сборной Эстонии под руководством финна Вейкко Синисало.
Нарвские семья и коллеги ждут Михаила домой
После окончания Академии МВД Михаил Куштейн работал в 2019-2021 годах рядовым спасателем в Нарвской спасательной команде. Ушел оттуда, когда спортивная жизнь и связанные с ней разъезды стали забирать очень много времени.
В Нарвской спасательной команде ждут возвращения Михаила, как надеются, уже к концу текущего года, о чем рассказал "Северному побережью" их руководитель Денис Душкин: "Михаил хотел вернуться к нам между олимпийскими циклами, чтобы не прекращать насовсем карьеру спасателя".
А еще у Михаила совсем недавно родилась в Нарве дочь.
- Мы очень гордимся Мишей! И хотя он сейчас не среди нас, мы все равно считаем его своим, - добавил Душкин, когда в течение часа вся спасательная команда узнала про успех эстонской четверки в Люцерне.
Находящийся всегда в великолепной физической форме Куштейн принимал участие, вдобавок к гребле, и в насыщенной состязаниями спортивной жизни работников Спасательного департамента. С его участием Нарвская спасательная команда регулярно возвращалась в родное депо с кубками, медалями и дипломами республиканских первенств. Например, Михаил дважды занимал второе место, совсем чуть-чуть не добегая до первого, в забегах по лестницам высотного здания.
- Отличная физическая форма, конечно, помогает в работе спасателя, - рассуждает Душкин. - Например, дать ему задание на пожаре сбегать на девятый этаж и открыть там окно, чтобы дым выходил, так это Михаилу посильно, и чтобы потом он еще оставался в строю и выполнял другие задачи. Когда на тебе полное снаряжение, то это не очень-то легко.
Душкин с восхищением вспоминает, как Михаил совмещал спасательную работу со спортивной. "Бывали недели, когда он, не прерывая работу спасателем по графику, еще набирал по двадцать тренировочных часов. Только представьте, двадцать тренировочных часов за семь дней - это очень много!" - восторгается коллегой Душкин, который и сам в прошлом занимался греблей, ведь для Нарвы это совершенно родной вид спорта.
Тренер: "Был такой колобочек, но он сразу был настырным"
Валерий Осмокеску из Нарвской спортшколы "Энергия" - первый тренер Куштейна. Он уже через четверть часа после мощного финиша эстонцев в Люцерне говорил с Михаилом по телефону, едва сдерживая эмоции. "Меня на слезу пробило, если честно", - признается Осмокеску корреспонденту "Северного побережья". Тут же на Нарвской гребной базе тренер обсудил новость с родной сестрой Михаила - юная Надежда тоже занимается академической греблей.
Михаил Куштейн станет у тренера Валерия Осмокеску уже третьим воспитанником, участвовавшим в Олимпийских играх. Первым был Вячеслав Дивонин, гонявший в составе эстонской четверки в олимпийской Барселоне в 1992 году. Затем, в 2004 году на Олимпиаду в Афинах и 2008 году на Игры в Пекине ездил Игорь Кузьмин, тоже входивший в экипаж эстонской четверки. Теперь вот поспела смена нарвских гребцов нового столетия.
Когда Миша только пришел в греблю, он был мальчиком на вид неспортивного телосложения, как вспоминает Осмокеску: "Был такой колобочек, но он сразу был настырным - молодец!". Осмокеску тогда сразу понравился этот невысокий паренек. "У него всегда было желание выигрывать. Первые его соревнования, где он победил, были по концепту", - тренер с удовольствием вспоминает, как начинал Куштейн свой путь в большой спорт.
Михаил и сейчас остается сравнительно небольшого роста, что, конечно, не в помощь гребцу, которому приходится гоняться в экипаже с двухметровыми. Невысоким приходится уделять еще больше внимания силовой подготовке. Так, тренер Осмокеску много нагружает своих не сильно рослых воспитанников в спортзале штангой. При этом он хорошо знает, что по одним только внешним данным невозможно судить о перспективах атлета: "Спортивные качества начинают проявляться на тренировках, и Миша тоже показал себя терпеливым, выносливым спортсменом".
Говоря о нынешней судьбоносной победе эстонской четверки в Люцерне, Осмокеску совершенно уверен, что на гонках соперников такого уровня становится более важна спортивная удача. Она делает выбор, чья лодка и чья вода позволят гребцам создать на дорожке отрыв, измеряемый сантиметрами и долями секунды. "Тринадцать сотых секунды - это как человеческий глаз моргает!" - до сих пор переживает Осмокеску о том миге, который определил нынче победу эстонцев над американцами.
Олимпийская путевка - это уже однозначно победа, как считает первый тренер Куштейна, так что о будущих результатах нашей четверки на главных гонках в Париже сейчас нет смысла даже думать и гадать.