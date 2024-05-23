Первый нарвский тренер Михаила Куштейна, получившего путевку на Олимпиаду: "Меня на слезу пробило!"

Валерий Осмокеску из Нарвской спортшколы "Энергия" - первый тренер Куштейна. Он уже через четверть часа после мощного финиша эстонцев в Люцерне говорил с Михаилом по телефону, едва сдерживая эмоции. "Меня на слезу пробило, если честно", - признается Осмокеску корреспонденту "Северного побережья". Тут же на Нарвской гребной базе тренер обсудил новость с родной сестрой Михаила - юная Надежда тоже занимается академической греблей.

Михаил Куштейн станет у тренера Валерия Осмокеску уже третьим воспитанником, участвовавшим в Олимпийских играх. Первым был Вячеслав Дивонин, гонявший в составе эстонской четверки в олимпийской Барселоне в 1992 году. Затем, в 2004 году на Олимпиаду в Афинах и 2008 году на Игры в Пекине ездил Игорь Кузьмин, тоже входивший в экипаж эстонской четверки. Теперь вот поспела смена нарвских гребцов нового столетия.

Когда Миша только пришел в греблю, он был мальчиком на вид неспортивного телосложения, как вспоминает Осмокеску: "Был такой колобочек, но он сразу был настырным - молодец!". Осмокеску тогда сразу понравился этот невысокий паренек. "У него всегда было желание выигрывать. Первые его соревнования, где он победил, были по концепту", - тренер с удовольствием вспоминает, как начинал Куштейн свой путь в большой спорт.

Михаил и сейчас остается сравнительно небольшого роста, что, конечно, не в помощь гребцу, которому приходится гоняться в экипаже с двухметровыми. Невысоким приходится уделять еще больше внимания силовой подготовке. Так, тренер Осмокеску много нагружает своих не сильно рослых воспитанников в спортзале штангой. При этом он хорошо знает, что по одним только внешним данным невозможно судить о перспективах атлета: "Спортивные качества начинают проявляться на тренировках, и Миша тоже показал себя терпеливым, выносливым спортсменом".

Говоря о нынешней судьбоносной победе эстонской четверки в Люцерне, Осмокеску совершенно уверен, что на гонках соперников такого уровня становится более важна спортивная удача. Она делает выбор, чья лодка и чья вода позволят гребцам создать на дорожке отрыв, измеряемый сантиметрами и долями секунды. "Тринадцать сотых секунды - это как человеческий глаз моргает!" - до сих пор переживает Осмокеску о том миге, который определил нынче победу эстонцев над американцами.

Олимпийская путевка - это уже однозначно победа, как считает первый тренер Куштейна, так что о будущих результатах нашей четверки на главных гонках в Париже сейчас нет смысла даже думать и гадать.