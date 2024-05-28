Зеленая лошадка в Силламяэ снова радует прохожих

Скульптуру, которая обошлась городу в сумму более пяти тысяч евро и была установлена в конце прошлого года на новом участке променадной дороги, соединяющей бульвар Мере с улицей Павлова, пришлось размонтировать и убрать, так как она не выдержала наплыва внимания прохожих. После новогодних праздников пострадали и каркас, и крепления, стало очевидно, что необходимы также меры по укреплению основания.

Руководитель городского хозяйства Арво Сирель зимой говорил, что скульптуру установили сначала на обычный грунт, не предполагая, что украшение вызовет такой большой интерес и горожане будут не только лицезреть, но и пытаться оседлать ее.

Зимой ремонтные работы проводить невозможно, лошадь размонтировали и отправили на хранение до весны. Теперь площадку укрепили и благоустроили. Скульптуру привели в порядок и на днях вернули на место.

По словам члена хозяйственной комиссии Силламяэского горсобрания Дмитрия Летта, он надеется, что силламяэсцы и гости города впредь будут бережнее относиться к новой достопримечательности, тем не менее в ближайшее время городские власти постараются обеспечить зеленой лошадке присмотр - деньги на видеокамеры уже предусмотрены в городском бюджете.