Ср, 29.05.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST

Расследование коррупции в Кохтла-Ярве не прекратится из-за смерти самого известного подозреваемого

Северное побережье
Copy
Алан Рюйтель.
Алан Рюйтель. Фото: Kristjan Teedema

Накануне ушедший из жизни бизнесмен Николай Осипенко был связан с уголовным делом, которое касалось в основном членов горуправы и горсобрания Кохтла-Ярве. Прокуратура подтвердила Rus.ERR, что в отношении Осипенко дело будет прекращено, однако в отношении остальных 19 подозреваемых продолжится.

Окружной прокурор Вируской окружной прокуратуры Алан Рюйтель сообщил, что дело о коррупции в Кохтла-Ярве поступило в прокуратуру 16 апреля. "Сейчас мы занимаемся его рассмотрением и анализом доказательств, после чего сможем решить, кому и в каком объеме можно предъявить обвинение", - сказал Рюйтель в комментарии для ERR.

Одновременно прокуратура готовит постановление о прекращении уголовного производства в отношении конкретно Николая Осипенко. "Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, смерть подозреваемого или обвиняемого является обстоятельством, исключающим уголовное преследование. Однако возможно продолжение расследования в целях реабилитации, если, например, об этом ходатайствует представитель умершего подозреваемого или обвиняемого", - сказал Рюйтель.

По данным прокуратуры, в этом уголовном деле еще 19 подозреваемых, которым предъявлены обвинения в преступлениях, связанных со взяточничеством, торговлей влиянием, нарушением ограничений на принятие решений и подделкой документов. В их отношении криминальное производство продолжается.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Новости
Наверх