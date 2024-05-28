Накануне ушедший из жизни бизнесмен Николай Осипенко был связан с уголовным делом, которое касалось в основном членов горуправы и горсобрания Кохтла-Ярве. Прокуратура подтвердила Rus.ERR, что в отношении Осипенко дело будет прекращено, однако в отношении остальных 19 подозреваемых продолжится.
Расследование коррупции в Кохтла-Ярве не прекратится из-за смерти самого известного подозреваемого
Окружной прокурор Вируской окружной прокуратуры Алан Рюйтель сообщил, что дело о коррупции в Кохтла-Ярве поступило в прокуратуру 16 апреля. "Сейчас мы занимаемся его рассмотрением и анализом доказательств, после чего сможем решить, кому и в каком объеме можно предъявить обвинение", - сказал Рюйтель в комментарии для ERR.
Одновременно прокуратура готовит постановление о прекращении уголовного производства в отношении конкретно Николая Осипенко. "Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, смерть подозреваемого или обвиняемого является обстоятельством, исключающим уголовное преследование. Однако возможно продолжение расследования в целях реабилитации, если, например, об этом ходатайствует представитель умершего подозреваемого или обвиняемого", - сказал Рюйтель.
По данным прокуратуры, в этом уголовном деле еще 19 подозреваемых, которым предъявлены обвинения в преступлениях, связанных со взяточничеством, торговлей влиянием, нарушением ограничений на принятие решений и подделкой документов. В их отношении криминальное производство продолжается.