Впервые празднования Дней Йыхвиской волости будут проходить в течение нескольких дней - с 1 по 9 июня. Это естественный ход событий, поскольку на этот период приходится несколько знаменательных дат, которые Йыхвиская волость традиционно отмечает. В программу включены культурные и спортивные мероприятия, в центре внимания - благополучие жизненной среды в Йыхвиской волости.
Дни Йыхвиской волости будут нынче небывало масштабными
Приятные впечатления предложат музыкальные, художественные, благотворительные и всевозможные другие мероприятия. В разных частях города пройдут встречи разного формата с представителями различных общин. Всех желающих приглашают принять участие в дискуссиях о жилой среде в Йыхви, организованных в рамках Дней Йыхви волостными учреждениями и Йыхвиской гимназией. Более подробную информацию о панельных дискуссиях и дискуссионных кафе можно найти здесь.
День защиты детей "Summer Start" 1 июня будет посвящен деятельности и образованию по интересам, выступят юные йыхвисцы и дети из соседних самоуправлений. 1 июня в 12.00 Йыхвиская спасательная команда откроет ворота своего двора и пригласит всех на день открытых дверей полиции, службы спасения и центра тревоги. 3 июня в 20.00 все желающие приглашаются на концерт группы "Naised Köögis" в дубраве Таммику. Организован бесплатный автобус, который отправится в 19.30 от здания Йыхвиской волостной управы и остановится в 19.40 у Таммикуского народного дома.
8 июня "LoomeÖÖ" соберет на Йыхвиском вокзале художников, дизайнеров и творческих людей, будет работать арт-маркет и состоится выступление группы "Púr Múdd". В тот же день в здании вокзала Йыхви можно посетить выставку работ учащихся Йыхвиской художественной школы. 4 июня на стадионе Хейно Липпа состоится совместная 140-километровая прогулка, приуроченная к годовщине эстонского флага. 8 июня на стадионе Хейно Липпа народные танцоры из двух вируских уездов создадут танцевальные узоры на Вирумааском празднике танца "Ei ole üksi ükski maa".
9 июня в Йыхвиском парке пройдет день общины "Meie siin". В Йыхвиской волости много разных общин, которые по доброй воле создают и вносят вклад в развитие своей общины. Благодаря творческим и увлекательным занятиям и мастер-классам желающие смогут познакомиться с различными общинами и организациями Йыхви. Сделать день более эмоциональным поможет "Vaba Lava", где выступят творческие люди, как знакомые, так и неизвестные публике. В 14.30 состоится панельная дискуссия #elanikkonna #kaitse #tahe. День завершится концертом группы Отта Лепланда, который начнется в 16.00.
Всем встречам добавят драйва гости и артисты: Реэт Линна, "Naised Köögis", "Púr Múdd", "Giraffe Royal Theatre" и группа Отта Лепланда. Особое место на Днях Йыхвиской волости отводится благотворительности: по инициативе Йыхвиского музея и Йыхвиского биг-бенда 6 июня в Йыхвиской церкви св. Михаила пройдет концертное представление "Raju reliikvia" в поддержку создания скульптуры Борнхёэ. А Йыхвиская центральная библиотека пригласит 2 июня на башню Михайловской церкви, а 9 июня - в историческое путешествие по городу Йыхви.
Подробнее о программе можно узнать на сайте Йыхвиского центра культуры и интересов.