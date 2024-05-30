Дни Йыхвиской волости будут нынче небывало масштабными

Приятные впечатления предложат музыкальные, художественные, благотворительные и всевозможные другие мероприятия. В разных частях города пройдут встречи разного формата с представителями различных общин. Всех желающих приглашают принять участие в дискуссиях о жилой среде в Йыхви, организованных в рамках Дней Йыхви волостными учреждениями и Йыхвиской гимназией. Более подробную информацию о панельных дискуссиях и дискуссионных кафе можно найти здесь.

День защиты детей "Summer Start" 1 июня будет посвящен деятельности и образованию по интересам, выступят юные йыхвисцы и дети из соседних самоуправлений. 1 июня в 12.00 Йыхвиская спасательная команда откроет ворота своего двора и пригласит всех на день открытых дверей полиции, службы спасения и центра тревоги. 3 июня в 20.00 все желающие приглашаются на концерт группы "Naised Köögis" в дубраве Таммику. Организован бесплатный автобус, который отправится в 19.30 от здания Йыхвиской волостной управы и остановится в 19.40 у Таммикуского народного дома.