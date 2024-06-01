Устроившего взрыв в кохтла-ярвеском магазине отправили надолго в тюрьму

Утром 13 марта прошлого года полиция получила сообщение, что на Кескаллеэ в Кохтла-Ярве произошел взрыв. По первоначальным данным, в расположенный на Кескаллеэ антикварный магазин зашел 43-летний мужчина и бросил в ноги 52-летнему мужчине предмет, который взорвался. Подвергшийся нападению пострадал и был доставлен в больницу. Подозреваемый же в преступлении сам покинул место происшествия.