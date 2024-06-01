Вируский уездный суд отправил в тюрьму на восемь лет мужчину, который в марте прошлого года устроил взрыв в антикварном магазине в центре Кохтла-Ярве, причинив владельцу магазина тяжкие телесные повреждения.
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Устроившего взрыв в кохтла-ярвеском магазине отправили надолго в тюрьму
Утром 13 марта прошлого года полиция получила сообщение, что на Кескаллеэ в Кохтла-Ярве произошел взрыв. По первоначальным данным, в расположенный на Кескаллеэ антикварный магазин зашел 43-летний мужчина и бросил в ноги 52-летнему мужчине предмет, который взорвался. Подвергшийся нападению пострадал и был доставлен в больницу. Подозреваемый же в преступлении сам покинул место происшествия.