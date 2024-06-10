Для игроков в диск-гольф, набирающий в Эстонии все большую популярность, Ида-Вирумаа с его многочисленными и разнообразными трассами стал своего рода раем, где проводятся крупные соревнования и куда часто приезжают также поиграть просто так.
ЛЕТО / ОСЕНЬ 2024 ⟩ Ида-Вирумаа стал раем для диск-гольфа
Построивший в Ида-Вирумаа много диск-гольф-парков Тимо Юурсалу, являющийся также президентом Эстонского союза диск-гольфа, говорит, что хотя игроков в диск-гольф больше всего в Таллинне, поиграть они часто приезжают в Ида-Вирумаа. "Здешние парки разнообразные, и в отличие от таллиннских тут не приходится вечером ждать очереди, чтобы поучаствовать в игре", - говорит он, отмечая, что в Ида-Вирумаа имеется более десяти благоустроенных диск-гольф-парков и скоро будет готов еще один - на деревенской площади Атсалама, расположенной вблизи шоссе Йыхви-Тарту.
Ида-вируские диск-гольф-парки - разнообразные
Юурсалу как коренной идавирусец отмечает, что при создании диск-гольф-парков старались использовать разнообразие здешней природы и благодаря этому здешние места для игр достаточно разные. Например, в наиболее известном Мяэтагузеском диск-гольф-парке, раскинувшемся на большой территории, есть пять трасс разной степени сложности, среди которых подходящую для себя найдет как начинающий диск-гольфист, так и профессионал. "В таком парке с холмистым ландшафтом хорошо также бегать или гулять просто так", - отмечает он.
Созданная в прошлом году трасса в Кохтла-Ярве, напротив, расположена на краю городского парка. Совершенно своеобразный парк находится в Ийзаку у горы Тяривере.
Благодаря тому, что по средам в 18.30 в разных диск-гольф-парках Ида-Вирумаа по очереди проходят еженедельные игры, эти парки хорошо ухожены. Регулярно приходят поиграть около полусотни человек. "Тем, кто приехал отдохнуть в Ида-Вирумаа, стоит подумать о том, чтобы провести пару вечеров, бросая диски. Можно получить хорошую нагрузку и поближе увидеть природу Ида-Вирумаа", - советует Юурсалу.
Более 30 часов подряд на трассе диск-гольфа
Таллиннцы Каспар Арувеэ и Тармо Томсон в середине мая провели на мяэтагузеской диск-гольф-дистанции без перерыва более 30 часов подряд. Они начали играть в восемь часов утра и закончили на следующий день после обеда, пройдя в общей сумме всех дистанций классическую марафонскую - то есть 42195 метров. За это время они оба сделали примерно 100000 шагов.
По словам Тармо Томсона, в Мяэтагузе очень хорошие условия для прохождения такого марафона. "Голова не начинает кружиться", - отмечает он.
Каспар Арувеэ добавляет, что на трассе поменьше в случае такого длинного марафона можно было бы свихнуться. "Здесь мы пройдем все пять дистанций четыре раза, плюс еще две, чтобы получилось в сумме ровно 42195 метров. Мы в этом виде чемпионы мира, и мы не виноваты, что другие не явились", - посмеивается он.
Ночью, когда было темно, они бросали светящиеся диски, чтобы можно было их найти. Самым трудным моментом было раннее утро, когда вместе с туманом похолодало и в куртке бросать диски получалось не очень хорошо. Зато удалось послушать интересные и странные птичьи голоса, а также увидеть одного зайца.
Тармо Томсон говорит, что раньше думал об игроках в диск-гольф так: что за странные люди разбрасывают пластик по лесу? "Но тут случилось, что и сам попробовал, и теперь думаю наоборот, что просто так без диска гулять по лесу было бы странно".
Оба таллиннца говорят, что интерес к диск-гольфу быстро вырос в Эстонии также благодаря успеху двукратной чемпионки мира Кристин Таттар. Она тоже начинала заниматься диск-гольфом в Ида-Вирумаа - в Паннъярве.
4 совета Тимо Юурсалу для начинающих диск-гольфистов
- Это содержательный командный способ времяпровождения, дающий хорошую физическую нагрузку - прохождение одной дорожки требует ходьбы на 6-7 км.
- Увлечение диск-гольфом не требует больших затрат. Собрать команду, надеть кроссовки - и на трассу. Сначала для игры достаточно трех дисков. Не надо приобретать десятки, как делают профессионалы. Большинство трасс бесплатные.
- Перед выходом на трассу стоит потренироваться в метании дисков в поле, чтобы получить первое представление о том, как ведет себя диск в воздухе.
- В Ида-Вирумаа с лета по осень по средам в 18.30 в разных диск-гольф-парках по очереди проходят еженедельные игры, где можно попробовать себя и попросить совета у более опытных.