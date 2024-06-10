ЛЕТО / ОСЕНЬ 2024 Ида-Вирумаа стал раем для диск-гольфа

Более 30 часов подряд на трассе диск-гольфа

Таллиннцы Каспар Арувеэ и Тармо Томсон в середине мая провели на мяэтагузеской диск-гольф-дистанции без перерыва более 30 часов подряд. Они начали играть в восемь часов утра и закончили на следующий день после обеда, пройдя в общей сумме всех дистанций классическую марафонскую - то есть 42195 метров. За это время они оба сделали примерно 100000 шагов.

По словам Тармо Томсона, в Мяэтагузе очень хорошие условия для прохождения такого марафона. "Голова не начинает кружиться", - отмечает он.

Каспар Арувеэ и Тармо Томсон в мае прошли в Мяэтагузе диск-гольф-марафон, играя более 30 часов подряд. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Каспар Арувеэ добавляет, что на трассе поменьше в случае такого длинного марафона можно было бы свихнуться. "Здесь мы пройдем все пять дистанций четыре раза, плюс еще две, чтобы получилось в сумме ровно 42195 метров. Мы в этом виде чемпионы мира, и мы не виноваты, что другие не явились", - посмеивается он.

Ночью, когда было темно, они бросали светящиеся диски, чтобы можно было их найти. Самым трудным моментом было раннее утро, когда вместе с туманом похолодало и в куртке бросать диски получалось не очень хорошо. Зато удалось послушать интересные и странные птичьи голоса, а также увидеть одного зайца.