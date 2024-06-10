Пн, 10.06.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST

ЛЕТО / ОСЕНЬ 2024 Промзоны Ида-Вирумаа превратились в приключенческие локации

Айдуский центр водных приключений, открывшийся в этом году, - еще одна веская причина приехать в Ида-Вирумаа. Фото: Rainer Oras
Эрик Гамзеев
, журналист
Copy

В Ида-Вирумаа уже есть четыре бывших промышленных зоны, которые превратились в приключенческие локации, где и местные жители, и гости уезда содержательно проводят свободное время.

Самый большой "трудовой стаж", более 20 лет, у созданного в бывшей шахте "Кохтла" шахтного музея, с подземными ходами которого и находящимся там оборудованием ознакомились под руководством гидов из числа бывших шахтеров уже десятки тысяч человек.

Популярным местом отдыха стал также центр приключений на полукоксовой горе в Кивиыли. Зимой это одно из лучших мест в Эстонии для катания на сноуборде и горных лыжах, а летом парк с десятками аттракционов предлагает увлекательные развлечения для всей семьи, включая канатный спуск с вершины горы.

Этим летом в промзонах Ида-Вирумаа к предлагаемым развлечениям добавятся еще две приключенческие локации.

Айдуский центр водных приключений

В Айдуском центре водных приключений, построенном в бывшем сланцевом карьере, этим летом в вейк-парке можно будет покататься на вейкборде. В закрытой лагуне установлен 300-метровый трос с механизмом, который перетягивает водных гонщиков через различные препятствия, чтобы увеличить удовольствие от катания на вейкборде.

Там также можно покататься на каноэ. Трехместные каноэ плавно скользят по воде, и даже новички могут смело попробовать себя в гребле.

В Айду для катания по воде также можно взять напрокат сапборд. Особенно здорово кататься на сапборде при низкой волне. В каналах и лагунах вода прозрачна до самого дна, и, скользя на доске, можно испытать ощущение парения над водой.

Кроме того, водный центр Айду предлагает возможность покататься на доске для серфинга с электродвигателем (или e-Foil). Она поднимает серфера на высоту до 75 см над поверхностью воды с помощью подводного крыла. Это уже низкий полет над водой.

Искатели более спокойных приключений могут воспользоваться водным велосипедом.

Помимо катания по воде, в центре также можно взять напрокат фэтбайки - велосипеды с широкими резиновыми шинами, которые идеально подходят для изучения протянувшегося вдоль каналов бывшего карьерного ландшафта.

Чтобы забраться на террикон шахты "Estonia", придется по пешеходной дорожке и лестнице с перилами подняться на высоту более 60 метров над подножием. Зато с вершины в ясный день можно увидеть большую часть Ида-Вирумаа.
Чтобы забраться на террикон шахты "Estonia", придется по пешеходной дорожке и лестнице с перилами подняться на высоту более 60 метров над подножием. Зато с вершины в ясный день можно увидеть большую часть Ида-Вирумаа. Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik

Парк впечатлений "Estonia"

Рядом с крупнейшей в Эстонии ныне действующей сланцевой шахтой "Estonia" на сотнях гектарах раскинулись гигантские известняковые горы с их склонами, долинами и плато. Они образовались из известняка, извлеченного из земли вместе со сланцем. На обогатительной фабрике известняк и горючий сланец отделяли друг от друга. Сланец по железной дороге отправлялся в печь электростанции или в реторту заводов масел, проще говоря, в гигантский вращающийся кипящий котел, где из породы извлекалось масло. А известняк скапливался в терриконах.

На одну из таких гор теперь можно подняться по извилистой тропе и лестнице, ведущей вверх по склону. От подножия до смотровой площадки на вершине придется подняться более чем на 60 метров. Как и в случае других больших гор, параллельно проходит ведущая на вершину гравийная дорога, но пока она открыта для движения только во время мероприятий. Сама гора находится в Вяйке-Пунгерья, менее чем в километре от шоссе Йыхви-Тарту.

Компания "Enefit Power", входящая в состав концерна "Eesti Energia", благоустроила эту гору, построила ведущие на вершину автомобильную и пешеходную дороги, километровую бугристую круговую трассу на плато, где в гонках участвовать можно как на мототранспорте, так и на своих двоих, стоячую трибуну и смотровую площадку. Управляющая горой НКО "Estonia Elamuspark" планирует завершить строительство парка впечатлений не позднее августа 2026 года.

Член правления Марек Пеэт заявил, что это место станет жемчужиной туризма Ида-Вирумаа. На плато будет построено двухэтажное здание площадью 600 кв. м со стеклянными стенами, где можно будет проводить конференции, а также хранить и сдавать в аренду электрические квадроциклы и другое оборудование для любителей острых ощущений, предлагаемых на горе.

Хотя до завершения строительства парка еще два года, уже сейчас можно подняться на вершину горы, откуда в ясный день открывается почти весь Ида-Вирумаа, и насладиться потрясающими видами.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Досуг
Наверх