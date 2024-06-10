ЛЕТО / ОСЕНЬ 2024 Промзоны Ида-Вирумаа превратились в приключенческие локации

Искатели более спокойных приключений могут воспользоваться водным велосипедом.

Помимо катания по воде, в центре также можно взять напрокат фэтбайки - велосипеды с широкими резиновыми шинами, которые идеально подходят для изучения протянувшегося вдоль каналов бывшего карьерного ландшафта.

Чтобы забраться на террикон шахты "Estonia", придется по пешеходной дорожке и лестнице с перилами подняться на высоту более 60 метров над подножием. Зато с вершины в ясный день можно увидеть большую часть Ида-Вирумаа. Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik

Рядом с крупнейшей в Эстонии ныне действующей сланцевой шахтой "Estonia" на сотнях гектарах раскинулись гигантские известняковые горы с их склонами, долинами и плато. Они образовались из известняка, извлеченного из земли вместе со сланцем. На обогатительной фабрике известняк и горючий сланец отделяли друг от друга. Сланец по железной дороге отправлялся в печь электростанции или в реторту заводов масел, проще говоря, в гигантский вращающийся кипящий котел, где из породы извлекалось масло. А известняк скапливался в терриконах.

На одну из таких гор теперь можно подняться по извилистой тропе и лестнице, ведущей вверх по склону. От подножия до смотровой площадки на вершине придется подняться более чем на 60 метров. Как и в случае других больших гор, параллельно проходит ведущая на вершину гравийная дорога, но пока она открыта для движения только во время мероприятий. Сама гора находится в Вяйке-Пунгерья, менее чем в километре от шоссе Йыхви-Тарту.

Компания "Enefit Power", входящая в состав концерна "Eesti Energia", благоустроила эту гору, построила ведущие на вершину автомобильную и пешеходную дороги, километровую бугристую круговую трассу на плато, где в гонках участвовать можно как на мототранспорте, так и на своих двоих, стоячую трибуну и смотровую площадку. Управляющая горой НКО "Estonia Elamuspark" планирует завершить строительство парка впечатлений не позднее августа 2026 года.

Член правления Марек Пеэт заявил, что это место станет жемчужиной туризма Ида-Вирумаа. На плато будет построено двухэтажное здание площадью 600 кв. м со стеклянными стенами, где можно будет проводить конференции, а также хранить и сдавать в аренду электрические квадроциклы и другое оборудование для любителей острых ощущений, предлагаемых на горе.

Хотя до завершения строительства парка еще два года, уже сейчас можно подняться на вершину горы, откуда в ясный день открывается почти весь Ида-Вирумаа, и насладиться потрясающими видами.