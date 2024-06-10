ЛЕТО / ОСЕНЬ 2024 Промзоны Ида-Вирумаа превратились в приключенческие локации

В Ида-Вирумаа уже есть четыре бывших промышленных зоны, которые превратились в приключенческие локации, где и местные жители, и гости уезда содержательно проводят свободное время.
Самый большой "трудовой стаж", более 20 лет, у созданного в бывшей шахте "Кохтла" шахтного музея, с подземными ходами которого и находящимся там оборудованием ознакомились под руководством гидов из числа бывших шахтеров уже десятки тысяч человек.
Популярным местом отдыха стал также центр приключений на полукоксовой горе в Кивиыли. Зимой это одно из лучших мест в Эстонии для катания на сноуборде и горных лыжах, а летом парк с десятками аттракционов предлагает увлекательные развлечения для всей семьи, включая канатный спуск с вершины горы.
Этим летом в промзонах Ида-Вирумаа к предлагаемым развлечениям добавятся еще две приключенческие локации.
Айдуский центр водных приключений
В Айдуском центре водных приключений, построенном в бывшем сланцевом карьере, этим летом в вейк-парке можно будет покататься на вейкборде. В закрытой лагуне установлен 300-метровый трос с механизмом, который перетягивает водных гонщиков через различные препятствия, чтобы увеличить удовольствие от катания на вейкборде.
Там также можно покататься на каноэ. Трехместные каноэ плавно скользят по воде, и даже новички могут смело попробовать себя в гребле.
В Айду для катания по воде также можно взять напрокат сапборд. Особенно здорово кататься на сапборде при низкой волне. В каналах и лагунах вода прозрачна до самого дна, и, скользя на доске, можно испытать ощущение парения над водой.
Кроме того, водный центр Айду предлагает возможность покататься на доске для серфинга с электродвигателем (или e-Foil). Она поднимает серфера на высоту до 75 см над поверхностью воды с помощью подводного крыла. Это уже низкий полет над водой.