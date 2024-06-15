ЛЕТО / ОСЕНЬ 2024 Президент Эстонии отправился со своим исландским коллегой на болото - одну из лучших походных троп Ида-Вирумаа

Президенты Исландии и Эстонии, посетившие в мае Ида-Вирумаа, провели одно раннее утро на туристической тропе Селисоо, лицезрея колышущийся ландшафт в маревой дымке и кусочек дикой природы, которой в мире осталось не так много.
- Для нас болото - это не просто природный ландшафт, это часть нашей культуры и истории. Я ознакомил президента Исландии с несколько мистической жизнью наших болот, - сказал президент Эстонии Алар Карис, который и сам впервые прогулялся по Селисоо.
Сопровождающим на прогулке был Ромет Вайно, эксперт по болотам и топям, который живет, правда, в Рапламаа, но хорошо знаком с Селисоо. В начале прогулки он объяснил президентам, в чем, по его мнению, заключается очарование этого болота.
- Хотя в Эстонии также очень много лесов, большая их часть - хозяйственные леса. Если мне хочется побыть наедине с собой и по-настоящему ощутить, что на расстоянии километра нет никого, кроме меня, я иду на болото. Это тихий пейзаж и место, где не увидишь проторенных человеком дорог. Кусочек дикой природы, которой в мире осталось уже не так много.
В то же время Ромет Вайно признал, что болота с каждым годом становятся все более популярными. "Если захочешь искупаться ранним утром в туманном озере, то увидишь, что у тебя появилось много единомышленников. Если я иду один, я все же отправляюсь на болотоступах в действительно дикое место. Там у меня больше уверенности, что я буду вдали от людей".
Дом для повелителей змей и водяных
Ида-Вирумаа рекламирует себя как край приключений, и, по утверждению Ромета Вайно, болото тоже может быть приключенческим.