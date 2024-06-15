ЛЕТО / ОСЕНЬ 2024 Президент Эстонии отправился со своим исландским коллегой на болото - одну из лучших походных троп Ида-Вирумаа

Исправление ошибок прошлого и восстановление водно-болотных угодий набирает обороты не только в Эстонии, но и в Исландии. "Я могу провести параллели с нашим опытом в Исландии. Мы тоже находимся в процессе восстановления водно-болотных угодий с целью сохранения биоразнообразия. Их защита также важна с точки зрения потепления климата", - сказал президент Исландии Гудни Торлациус Йоханнессон.

Поскольку исландские болота обычно представляют собой покрытую мхом равнинную местность без деревьев и трясин, Селисоо подарило иностранному гостю прекрасный и необычный опыт. "Эта прогулка была очень особенной. Я наслаждался привилегией быть так близко к природе и в то же время в хорошей компании. Нас сопровождал гид, который рассказывал об истории, природе и окружающей среде, я узнал много нового", - сказал президент Исландии Гудни Торлациус Йоханнессон.

Алар Карис. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Что бы вы показали своим друзьям или семье в Ида-Вирумаа летом?

Президент Эстонской Республики Алар Карис:

- Я считаю, что эстоноземельцы стали все больше открывать для себя Ида-Вирумаа. Много лет назад я действительно знал людей, которые никогда здесь не были. Теперь, когда об этом регионе говорят больше, возникает также интерес, и хотят своими глазами увидеть новые вещи, которые здесь появляются.

Ида-Вирумаа большой, его надо посещать. Здесь так много мест, которые стоит увидеть. В этот раз мы не попали на разрез Айду, но было бы очень интересно посмотреть, что стало с этим бывшим сланцевым разрезом. В случае семейного отдыха наверняка захочется все же поехать в Нарва-Йыэсуу, где есть длинный красивый песчаный пляж, который также показали президенту Исландии.

В этот раз было важно показать моему хорошему коллеге, президенту Исландии, не только Таллинн и Тарту, где он уже бывал раньше, но и другие уголки Эстонии. Когда он вернется домой, то обязательно будет рассказывать об увиденном в Ида-Вирумаа, и, возможно, вскоре некоторые исландцы тоже сюда заглянут.

В этом и есть смысл - побудить больше людей приехать сюда. Многие люди сегодня думают, что мы прифронтовая страна. Это не так. Чем больше людей приедет сюда и расскажет об этом, тем лучше будет для нас.