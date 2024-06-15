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ЛЕТО / ОСЕНЬ 2024 Президент Эстонии отправился со своим исландским коллегой на болото - одну из лучших походных троп Ида-Вирумаа

Алар Карис, его исландский коллега Гудни Торлациус Йоханнессон и гид Ромет Вайно во время прогулки по Селисоо остановились, чтобы прочесть на информационном стенде, для чего нужны болота. "Болота очищают воду и хранят ее в торфяных мхах и водоемах. Постепенно выпуская воду, болото балансирует водный режим, смягчая как засухи, так и наводнения. Болото связывает углерод из воздуха, собирая его в торфе", - создавалась по крупицам целостная картина. Ромет Вайно также рассказал о том, что болото - это не только красивый и экологически важный природный ландшафт, но и здешние люди культурно с ним переплетены. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik
Сирле Соммер-Калда
, журналист
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Президенты Исландии и Эстонии, посетившие в мае Ида-Вирумаа, провели одно раннее утро на туристической тропе Селисоо, лицезрея колышущийся ландшафт в маревой дымке и кусочек дикой природы, которой в мире осталось не так много.

- Для нас болото - это не просто природный ландшафт, это часть нашей культуры и истории. Я ознакомил президента Исландии с несколько мистической жизнью наших болот, - сказал президент Эстонии Алар Карис, который и сам впервые прогулялся по Селисоо.

Сопровождающим на прогулке был Ромет Вайно, эксперт по болотам и топям, который живет, правда, в Рапламаа, но хорошо знаком с Селисоо. В начале прогулки он объяснил президентам, в чем, по его мнению, заключается очарование этого болота.

- Хотя в Эстонии также очень много лесов, большая их часть - хозяйственные леса. Если мне хочется побыть наедине с собой и по-настоящему ощутить, что на расстоянии километра нет никого, кроме меня, я иду на болото. Это тихий пейзаж и место, где не увидишь проторенных человеком дорог. Кусочек дикой природы, которой в мире осталось уже не так много. 

Гид Ромет Вайно оживленно рассказывал о том, что прогулки по болотам с каждым годом становятся все популярнее. "Если я иду один, я все же отправляюсь на болотоступах в действительно дикое место. Там у меня больше уверенности, что я буду вдали от людей".
Гид Ромет Вайно оживленно рассказывал о том, что прогулки по болотам с каждым годом становятся все популярнее. "Если я иду один, я все же отправляюсь на болотоступах в действительно дикое место. Там у меня больше уверенности, что я буду вдали от людей". Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В то же время Ромет Вайно признал, что болота с каждым годом становятся все более популярными. "Если захочешь искупаться ранним утром в туманном озере, то увидишь, что у тебя появилось много единомышленников. Если я иду один, я все же отправляюсь на болотоступах в действительно дикое место. Там у меня больше уверенности, что я буду вдали от людей".

Дом для повелителей змей и водяных

Ида-Вирумаа рекламирует себя как край приключений, и, по утверждению Ромета Вайно, болото тоже может быть приключенческим.

- Это все же неопределенный ландшафт. К тому же в западном мире болото вызывает у людей негативную реакцию, чувство легкого страха. В фольклоре разных народов упоминаются духи, повелители змей и водяные, обитающие на болотах. Вероятно, в старину это также было одним из методов воспитания детей, чтобы они остерегались болот и не попали в трясину. Но если взглянуть на Азию, то, например, в Японии существует множество историй и поверий, в которых этот ландшафт рассматривается в позитивном ключе.

Гид добавил, что западное мировоззрение привыкло все раскладывать по ящичкам и жить в довольно конкретном мире. "На Востоке больше текучести, и, вероятно, при таком мышлении покачивающееся и мягкое болото, расплывчатый ландшафт более приемлемы с культурной точки зрения, чем для нас здесь".

Повод для гордости

В то же время и западный мир начинает смотреть на болота и трясины другими глазами.

- Это самый древний органический ландшафт на нашей планете. Вполне возможно, что у нас на камнях у моря есть окаменелости возрастом в сотни миллионов лет, но если мы говорим о живом ландшафте, то болота начали появляться после ледникового периода, и также первые люди пришли сюда около одиннадцати тысяч лет назад. Сосуществуя бок о бок, мы прошли долгий путь, как в прошлом мы презирали эти ландшафты и хотели их осушить, а сегодня вдруг пришли к тому, что знакомим наших гостей с болотами, гордясь ими.

Исправление ошибок прошлого и восстановление водно-болотных угодий набирает обороты не только в Эстонии, но и в Исландии. "Я могу провести параллели с нашим опытом в Исландии. Мы тоже находимся в процессе восстановления водно-болотных угодий с целью сохранения биоразнообразия. Их защита также важна с точки зрения потепления климата", - сказал президент Исландии Гудни Торлациус Йоханнессон.

Поскольку исландские болота обычно представляют собой покрытую мхом равнинную местность без деревьев и трясин, Селисоо подарило иностранному гостю прекрасный и необычный опыт. "Эта прогулка была очень особенной. Я наслаждался привилегией быть так близко к природе и в то же время в хорошей компании. Нас сопровождал гид, который рассказывал об истории, природе и окружающей среде, я узнал много нового", - сказал президент Исландии Гудни Торлациус Йоханнессон. 

Алар Карис.
Алар Карис. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Что бы вы показали своим друзьям или семье в Ида-Вирумаа летом?

Президент Эстонской Республики Алар Карис:

- Я считаю, что эстоноземельцы стали все больше открывать для себя Ида-Вирумаа. Много лет назад я действительно знал людей, которые никогда здесь не были. Теперь, когда об этом регионе говорят больше, возникает также интерес, и хотят своими глазами увидеть новые вещи, которые здесь появляются.

Ида-Вирумаа большой, его надо посещать. Здесь так много мест, которые стоит увидеть. В этот раз мы не попали на разрез Айду, но было бы очень интересно посмотреть, что стало с этим бывшим сланцевым разрезом. В случае семейного отдыха наверняка захочется все же поехать в Нарва-Йыэсуу, где есть длинный красивый песчаный пляж, который также показали президенту Исландии.

В этот раз было важно показать моему хорошему коллеге, президенту Исландии, не только Таллинн и Тарту, где он уже бывал раньше, но и другие уголки Эстонии. Когда он вернется домой, то обязательно будет рассказывать об увиденном в Ида-Вирумаа, и, возможно, вскоре некоторые исландцы тоже сюда заглянут.

В этом и есть смысл - побудить больше людей приехать сюда. Многие люди сегодня думают, что мы прифронтовая страна. Это не так. Чем больше людей приедет сюда и расскажет об этом, тем лучше будет для нас.

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