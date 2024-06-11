Открывшаяся год назад после капитального ремонта Нарвская ратуша теперь обзавелась своим роялем. Дебютный для инструмента концерт можно будет услышать уже в этот четверг.
Нарвская ратуша стала концертным залом и обзавелась роялем, но для престижа города нужен инструмент посолиднее
Изготовленный для Нарвской ратуши на фабрике "Estonia" кабинетный рояль несколько дней с конца мая выстоял на новом месте для акклиматизации, после чего в минувшую пятницу в приграничный город приехал настройщик, который и довел инструмент до безупречного состояния.
В тот же день за этот рояль села репетировать свой предстоящий концерт выпускница Нарвской музыкальной школы Устиния Орлова.
Концерт как приветствие для нового рояля
И Устиния, и ее учитель Татьяна Гончарова пришли в полный восторг от инструмента и звучания всего зала. "Инструмент волшебный!" - говорила восторженным шепотом и округляя глаза от удивления педагог, в то время как руки юного дарования извлекали божественные звуки. Самой девушке тоже доставляла игра явно удовольствие.
Устиния Орлова, будучи юным, но уже опытным музыкантом, даст в Нарвской ратуше сольный концерт, посвящаемый новому роялю. В программе - мировые классики фортепианной музыки: Бах, Бетховен, Шопен, Лист, Григ, Дебюсси, а также эстонские композиторы - Сумера и Мяги.
Начало концерта 13 июня в 17.00, вход - бесплатный.
Приобретение рояля стало чуть ли не завершающей точкой в многолетнем и многосложном проекте по возвращению Нарвской ратуши к жизни. Реконструкция старинного здания и прилегающих площадей софинансировалась Евросоюзом, но музыкальный инструмент Нарва должна была купить исключительно на собственные деньги. Этот сравнительно небольшой кабинетный рояль обошелся налогоплательщикам в 54656 евро.
Приличный рояль - вопрос престижа
И акустические свойства зала на втором этаже ратуши, и сам новый рояль высоко оценивает руководитель и дирижер Нарвского симфонического оркестра Анатолий Щура. Малый состав оркестра в апреле давал в новом зале концерты - и от них в совершеннейшем восторге остались как музыканты, так и публика. "На сегодняшний день это самый лучший камерный зал в нашем городе!" - более чем доволен Щура.
Но вот чем он недоволен и раздосадован, так это отсутствием в Нарве приличного по качеству большого концертного рояля. Щура с завистью профессионала констатирует, что за последние десятилетия по всей Эстонии были за счет государства приобретены для муниципалитетов и всевозможных учреждений образования и культуры сотни прекрасных роялей лучших мировых производителей. Одной только Нарве пока не повезло, хотя власти не раз просили поддержки для такого приобретения. Нарве с этим не помогли, так что городской Дом культуры и базирующийся в нем симфонический оркестр все еще довольствуются совершенно испорченным и старым концертным роялем.
- Рояль у нас плохой, а нужен профессиональный инструмент. Приличный рояль - это часть престижа города, - уверяет Щура. - На плохом инструменте уважающие себя музыканты играть не будут: они не смогут извлечь из него все то, что составляет их трактовку произведения. Это все равно что на "Запорожце" обгонять "Мерседес". В этом деле очень много нюансов!
Новый большой концертный рояль, о котором мечтает Щура для поднятия престижа Нарвы, стоит от 120 тысяч, так что идея эта малореальная по нынешним трудным временам. Надежда только на спонсоров.