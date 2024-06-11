Нарвская ратуша стала концертным залом и обзавелась роялем, но для престижа города нужен инструмент посолиднее

Изготовленный для Нарвской ратуши на фабрике "Estonia" кабинетный рояль несколько дней с конца мая выстоял на новом месте для акклиматизации, после чего в минувшую пятницу в приграничный город приехал настройщик, который и довел инструмент до безупречного состояния.

В тот же день за этот рояль села репетировать свой предстоящий концерт выпускница Нарвской музыкальной школы Устиния Орлова.

Концерт как приветствие для нового рояля

И Устиния, и ее учитель Татьяна Гончарова пришли в полный восторг от инструмента и звучания всего зала. "Инструмент волшебный!" - говорила восторженным шепотом и округляя глаза от удивления педагог, в то время как руки юного дарования извлекали божественные звуки. Самой девушке тоже доставляла игра явно удовольствие.

Юное нарвское дарование Устиния Орлова первой из музыкантов села за новый рояль в ратуше, чтобы отрепетировать будущий концерт. Рядом с ней ее учитель из Нарвской музыкальной школы Татьяна Гончарова. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Устиния Орлова, будучи юным, но уже опытным музыкантом, даст в Нарвской ратуше сольный концерт, посвящаемый новому роялю. В программе - мировые классики фортепианной музыки: Бах, Бетховен, Шопен, Лист, Григ, Дебюсси, а также эстонские композиторы - Сумера и Мяги.

Начало концерта 13 июня в 17.00, вход - бесплатный.

Этот сравнительно небольшой кабинетный рояль "Estonia" обошелся нарвским налогоплательщикам в 54656 евро. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Приобретение рояля стало чуть ли не завершающей точкой в многолетнем и многосложном проекте по возвращению Нарвской ратуши к жизни. Реконструкция старинного здания и прилегающих площадей софинансировалась Евросоюзом, но музыкальный инструмент Нарва должна была купить исключительно на собственные деньги. Этот сравнительно небольшой кабинетный рояль обошелся налогоплательщикам в 54656 евро.

Приличный рояль - вопрос престижа