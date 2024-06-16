Для повышения безопасности границы, проходящей по реке Нарва, Департамент полиции и погранохраны прямо сейчас строит дополнительные радарные позиции. Считается, что благодаря им можно будет получать полный обзор всего происходящего на границе в режиме реального времени.
На берегу пограничной реки строятся новые радарные станции взамен снесенных памятников
Одна из радарных станций строится под Нарвой приблизительно на месте снесенного в 2022 году памятника "Три штыка", а точнее говоря, на соседнем участке.
Тоже зачищенный от советского наследия участок, на котором стоял на постаменте памятник "Танк Т-34", пока еще ждет прихода строителей.
Все новые системы слежения за границей на реке должны появиться в течение предстоящих трех лет, как сообщили "Северному побережью" в Департаменте полиции и погранохраны.
- В рамках строительства восточной границы предусмотрено полное покрытие речной границы, а для этого необходимо установить 14 новых систем слежения в дополнение к тем, что уже построены. Пять из них мы планируем завершить к концу текущего года - это как раз те самые стальные мачты, которые могли уже заметить жители Нарвы. На установку остальных девяти объявлен тендер, ожидаемая дата завершения работ - 2027 год, - рассказала руководитель проекта строительства восточной границы Мерле Тикк.
Вдобавок к созданию станций слежения завершаются работы по строительству двух новых центров управления - в Нарве и Лухамаа. Нарвский центр управления будет сдан в эксплуатацию, согласно графику, в начале 2025 года.
- Строительство границы в целом идет по графику, - отмечает Тикк. - Это масштабный проект, который состоит из множества более мелких этапов. Некоторые из них немного отстают от графика, но некоторые опережают первоначально запланированный срок.
Идаский префект Тарво Крууп в конце 2022 года сетовал, что только около 70 процентов речной границы покрыто мониторинговой техникой. "Это недостаточно и не дает пограничникам полного обзора происходящего в приграничной зоне", - признавал Крууп. Для устранения такой бреши в охране границы Департамент полиции и погранохраны решил срочно построить в Ида-Вирумаа на приграничной территории полтора десятка новых радарных позиций и создать отдельную систему обнаружения и нейтрализации дронов.
Вице-канцлер по внутренней безопасности МВД Эстонии Вейко Коммусаар, в свою очередь, обещал, что система обнаружения и нейтрализации дронов поможет поднять безопасность границы на новый уровень.
"Наша граница и сейчас хорошо охраняется и безопасность обеспечена, но благодаря мониторингу и нейтрализации дронов граница вскоре станет ещё безопаснее. Для этого нам и нужны дополнительные позиции для мониторинга на берегу реки Нарва", - комментировал Коммусаар эту тему в конце 2022 года, объясняя, что для разворачивания системы слежения лучшим местом является территория между городами Нарва и Нарва-Йыэсуу, на которой раньше располагались красноармейские памятники.
Напомним, масштабную операцию по демонтажу красноармейских монументов в Нарвском регионе правительство Эстонии и полиция провели в августе 2022 года. Сразу после этого начался процесс отчуждения в пользу государства участков недвижимости, освобожденных от памятников.