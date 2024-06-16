На берегу пограничной реки строятся новые радарные станции взамен снесенных памятников

Одна из радарных станций строится под Нарвой приблизительно на месте снесенного в 2022 году памятника "Три штыка", а точнее говоря, на соседнем участке.

Тоже зачищенный от советского наследия участок, на котором стоял на постаменте памятник "Танк Т-34", пока еще ждет прихода строителей.

Все новые системы слежения за границей на реке должны появиться в течение предстоящих трех лет, как сообщили "Северному побережью" в Департаменте полиции и погранохраны.

- В рамках строительства восточной границы предусмотрено полное покрытие речной границы, а для этого необходимо установить 14 новых систем слежения в дополнение к тем, что уже построены. Пять из них мы планируем завершить к концу текущего года - это как раз те самые стальные мачты, которые могли уже заметить жители Нарвы. На установку остальных девяти объявлен тендер, ожидаемая дата завершения работ - 2027 год, - рассказала руководитель проекта строительства восточной границы Мерле Тикк.

Вдобавок к созданию станций слежения завершаются работы по строительству двух новых центров управления - в Нарве и Лухамаа. Нарвский центр управления будет сдан в эксплуатацию, согласно графику, в начале 2025 года.

- Строительство границы в целом идет по графику, - отмечает Тикк. - Это масштабный проект, который состоит из множества более мелких этапов. Некоторые из них немного отстают от графика, но некоторые опережают первоначально запланированный срок.