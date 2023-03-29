Нарва-Йыэсуу разделит с государством землю снесенного монумента

Эстонское государство в лице МВД не претендовало на всю землю бывшего монумента, а попросило местное самоуправление Нарва-Йыэсуу отделить сравнительно небольшой фрагмент (приблизительно 2761 квадратных метров) на берегу реки и с подводящей дорогой. Этот фрагмент граничит с местом, где стоял монумент "Три штыка", демонтированный стараниями правительства в августе 2022 года.

Вместо трех симовлических штыков на берегу реки в будущем будет выситься стальная пограничная мачта высотой 24 метра для размещения нового оборудования по охране границы.

- Никто не возражал на этот счет, так что не думаю, что будут проблемы, - сказал "Северному побережью" мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин, обратившийся в городское собрание за согласием на земельную сделку с МВД.

Ильин уточнил, что остальная часть этой незастроенной недвижимости после разделения с государством останется в городской собственности.

В качестве компенсации за передаваемую землю бюджет Нарва-Йыэсуу получит от государства 1930 евро. Данная сумма определена на основе акта независимого оценщика недвижимости.

Как уже писало ранее "Северное побережье", в начале декабря 2022 года Министерство внутренних дел сообщало, что Департамент полиции и погранохраны планирует в ближайшие годы соорудить на приграничной территории в Ида-Вирумаа 15 новых радарных позиций, а также создать отдельно систему обнаружения и отражения дронов, которая состояла бы как из радара, так и из других комбинированных систем и относящейся к ним инфраструктуры. Весь проект рассчитан на три года и охватывает среди прочего, к примеру, создание патрульных троп в местах, где их нет.

Для строительства необходимых радарных позиций МВД желает купить у местных самоуправлений подходящие участки недвижимости. В Нарве это не нашло встречной поддержки, так что речь может зайти о принудительном отчуждении участка, где до августа 2022 года стоял монумент-танк.