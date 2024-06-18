Эдгар Каскла: Ради планеты надо смириться с замедлением экономического роста

Главная проблема - углекислый газ (CO2), концентрация которого в воздухе в мае этого года составила 426,90 частей на миллион (ppm). Это самый высокий показатель с 1880 года, ознаменовавший начало индустриальной эпохи.

На международном уровне было решено стремиться к пределу потепления не более чем на два градуса (основа для расчетов опять же 1880 год). Для этого необходимо поддерживать концентрацию CO2 ниже 450 частей на миллион. Что ж, мы уже совсем близко, а ведь еще только 2024 год.

Генеральный секретарь ООН неоднократно предупреждал, насколько опасна нынешняя ситуация, и призывал ускорить переход к зеленому будущему, но к словам Антонио Гутерриша, к сожалению, никто особо не прислушивается. В этом, конечно, можно винить ООН, Евросоюз, страны G7 и другие, например, Китай, где электроэнергия производится в основном из угля, а также Россию, где скептически относятся к тому, что потепление вообще имеет место. Это также связано с тем, что Россия хочет продавать больше собственного топлива. Если она не может продавать на Запад, то надо продавать в другие места, где можно разжиться валютой.