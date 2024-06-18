Неудивительно было прочитать о скептическом отношении жителей Ида-Вирумаа к зеленому повороту ("Жители Ида-Вирумаа скептически относятся к зеленому повороту", "Северное побережье", 13 июня 2024 г.). Подобное отношение можно встретить повсюду в Эстонии.
Эдгар Каскла: Ради планеты надо смириться с замедлением экономического роста
Действительно, в какой-то степени Ида-Вирумаа был построен на сланцевой энергетике, но сейчас времена другие, и необходимо серьезно подумать о том, как изменить всю экономическую систему и перевести ее на другую основу. Было время, когда вместо угля больше использовали бензин и дизельное топливо. До появления электричества в лампах сжигали китовый жир. Подобный переходный период сейчас наступил снова. С той разницей, что новые цели экономической логики и политики роста должны ставиться в более общем плане.
- Нереально стремиться к трехпроцентному экономическому росту каждый год в ситуации, когда энергию угля, нефти и газа больше невозможно использовать.
ЭДГАР КАСКЛА, преподаватель политологии Калифорнийского университета
2023 год стал самым теплым за всю историю человечества. Первые четыре месяца 2024 года оказались даже теплее, чем в предыдущем году. Земля в огне. Выявлены экстремальные воздействия и их влияние на стихийные бедствия. Только что произошли наводнения на юге Германии, в Сибири снова бушуют крупные пожары, даже в Эстонии в конце мая было особенно тепло, хотя это еще была весна, а не лето.
Человечество использовало дешевую и эффективную энергию для развития экономики. Для этого использовались в основном каменный уголь, нефть и природный газ. Все они создают парниковый эффект, из-за которого атмосфера и Земля нагреваются все больше. Установлено, что это происходит по вине человека, а не из-за природных воздействий. На этот раз именно мы нагреваем мир.
Главная проблема - углекислый газ (CO2), концентрация которого в воздухе в мае этого года составила 426,90 частей на миллион (ppm). Это самый высокий показатель с 1880 года, ознаменовавший начало индустриальной эпохи.
На международном уровне было решено стремиться к пределу потепления не более чем на два градуса (основа для расчетов опять же 1880 год). Для этого необходимо поддерживать концентрацию CO2 ниже 450 частей на миллион. Что ж, мы уже совсем близко, а ведь еще только 2024 год.
Генеральный секретарь ООН неоднократно предупреждал, насколько опасна нынешняя ситуация, и призывал ускорить переход к зеленому будущему, но к словам Антонио Гутерриша, к сожалению, никто особо не прислушивается. В этом, конечно, можно винить ООН, Евросоюз, страны G7 и другие, например, Китай, где электроэнергия производится в основном из угля, а также Россию, где скептически относятся к тому, что потепление вообще имеет место. Это также связано с тем, что Россия хочет продавать больше собственного топлива. Если она не может продавать на Запад, то надо продавать в другие места, где можно разжиться валютой.
Сокращение выбросов углекислого газа происходит медленно, или просто забыли, что времени для принятия мер осталось не так много. Вспоминается фильм "Don't Look Up" ("Не смотри вверх") 2021 года. В этом фильме речь шла непосредственно о метеорите, но метафорически - о потеплении климата. Надо просто посмотреть вверх, надо почувствовать, что что-то изменилось.
Болезненная правда заключается в том, что экономическая политика погони за ежегодным ростом должна закончиться. Невозможно добиться экономического роста, если при этом приходится сокращать выбросы парниковых газов в атмосферу. Нереально стремиться к трехпроцентному экономическому росту каждый год, когда энергию угля, нефти и газа уже невозможно использовать.
Однако можно развивать возобновляемую энергетику, используя солнечную энергию или энергию ветра. В какой-то степени это уже сделано, но недостаточно. Многим больно слышать словосочетание "устойчивое развитие", но мы должны сосредоточиться на нем, если хотим в этом столетии спасти человечество.
Эстония десятилетиями использовала сланец для производства электроэнергии. Только в последние годы его доля сократилась. Известно, что сланец генерирует много выбросов углекислого газа, и от его использования необходимо отказаться. Что придет ему на смену? На данный момент эту брешь заполнить нечем. Даже солнце и ветер смогут лишь частично удовлетворить потребности Эстонии, если мы по-прежнему будем стремиться к экономическому росту. Электроэнергия нужна и тогда, когда нет ни ветра, ни солнца. Возможно, именно производство солнечных панелей и лопастей ветряных турбин обеспечит новые рабочие места в Ида-Вирумаа.
Языковая политика в школах, обеспокоенность ситуацией в Украине, налог на автомобили и т.д. кажутся гораздо более актуальными, чем сокращение выбросов углекислого газа. Но не стоит забывать, что в отношении зеленого перехода еще предстоит принять гораздо более трудные и важные для будущего решения. Необходимо серьезно подумать о том, как организовать экономический переход. Это потребует решений в местной политике, на Тоомпеа, в Брюсселе и даже среди стран G7. Нам нужно выжить.