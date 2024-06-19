Граница в Нарве закроется на время парада, а накануне пройдет его репетиция

Как сообщает "Кайтселийт" на правах организатора парада Дня победы и других мероприятий Дня обороны страны, приготовления на Петровской площади Нарвы начнутся более чем за сутки, а именно с десяти утра 22 июня. В связи с этим обстоятельством маршрутные автобусы, следующие к Нарвскому погранпункту или от него, будут перенаправлены с площади на одну из ближайших остановок, находящуюся у дома по ул. Александра Пушкина, 22. Между остановкой и погранпунктом нужно будет идти пешком вдоль края Петровской площади.

Генеральная репетиция парада пройдет на Петровской площади вечером накануне праздника, то есть 22 июня. Ее начало - в 20.00.

Также на 21-23 июня в Нарве, в районах, примыкающих к Петровской площади, закрываются для свободного доступа часть автомобильных парковок. Сама площадь будет, естественно, закрыта для въезда без спецразрешений, а ранее припаркованные там автомобили будут принудительно эвакуироваться, вероятно, уже в конце 21 июня.

Упомянутый Нарвский погранпункт, находящийся частично в зоне проведения парада, продолжит пропускать пешеходов через границу во время подготовки к празднику, но непосредственно на время парада пограничники возьмут паузу. Как сообщается, 23 июня с 9.30 до 12.30 люди не смогут попасть на погранпункт и пересечь границу.

"Северное побережье" ранее уже сообщало, что Праздник победы 23 июня в этом году отмечается парадом на Петровской площади в Нарве, где принимать его будет президент Алар Карис. Прямую трансляцию традиционно будут вести телеканалы ETV и ETV+. В построениях и марше примут участие порядка тысячи военнослужащих как из Эстонии, так и из-за рубежа. Парад начнется в 11.00 с прибытия президента, а силовые подразделения будут строиться на площади за полчаса до того.

День Победы - государственный праздник Эстонии, отмечаемый 23 июня с 1934 года. В этот день празднуется годовщина битвы под Вынну (ныне латвийский Цесис), где 23 июня 1919 года эстонские войска одержали уверенную победу над немецким ландесвером. В честь Дня победы по всей Эстонии вывешиваются государственные флаги, которые затем не спускаются на Яанову ночь и продолжают развеваться также в Яанов день, 24 июня.

В 2023 году парад и прочие государственные торжества в честь Дня победы и Дня обороны страны проводились в Вильянди.