Мэр Нарвы Яан Тоотс наконец надел себе на плечи новый и красочный символ власти

Новый гербовый знак градоначальника, выполненный тоже из серебра, но с добавлением желтого и бирюзового цветов нарвского флага, хорошо оценен мэром Нарвы Яаном Тоотсом. Высокую оценку изделию ставит и городской художник Денис Гиренко, который подтвердил, что цвета флага на медальоне использованы правильные.

На новом медальоне появилось слово "linnapea", то есть - мэр.

Что немаловажно, сделана новая и цепь. Она теперь лежит на плечах, как полагается, а не висит на шее.

Старый гербовый знак мэра Нарвы повесили на шею Яану Тоотсу 5 октября 2023 года. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Сам Яан Тоотс не дал прессе комментариев на этот счет, поскольку не желает привлекать много внимания к обновке. Тем более, "Северное побережье" ранее уже в общем все на эту тему написало, детально объяснив, чем Тоотсу не нравился старый шейный гербовый знак.

Церемониальная обновка для нарвского мэра обошлась налогоплательщикам в 2706 евро. Разработкой и изготовлением занималась компания "Sporrong Eesti", находящаяся на Сааремаа и специализирующаяся на изготовлении наград, почетных знаков и тому подобных важных металлических изделий.

Что делать со старой регалией - еще вроде как не решено. Речь идет о городском имуществе, так что бесследно не пропадет.