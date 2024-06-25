Нарвская горуправа в срок получила заказанный в сааремааской мастерской новый гербовый знак градоначальника. Его первая относительно публичная демонстрация состоялась в День победы 23 июня во время праздничного приема в Нарвской ратуше. Прежняя старая регалия, как рассказывало "Северное побережье" в начале мая, портила мэру Яану Тоотсу и настроение, и пиджаки.
Мэр Нарвы Яан Тоотс наконец надел себе на плечи новый и красочный символ власти
Новый гербовый знак градоначальника, выполненный тоже из серебра, но с добавлением желтого и бирюзового цветов нарвского флага, хорошо оценен мэром Нарвы Яаном Тоотсом. Высокую оценку изделию ставит и городской художник Денис Гиренко, который подтвердил, что цвета флага на медальоне использованы правильные.
На новом медальоне появилось слово "linnapea", то есть - мэр.
Что немаловажно, сделана новая и цепь. Она теперь лежит на плечах, как полагается, а не висит на шее.
Сам Яан Тоотс не дал прессе комментариев на этот счет, поскольку не желает привлекать много внимания к обновке. Тем более, "Северное побережье" ранее уже в общем все на эту тему написало, детально объяснив, чем Тоотсу не нравился старый шейный гербовый знак.
Церемониальная обновка для нарвского мэра обошлась налогоплательщикам в 2706 евро. Разработкой и изготовлением занималась компания "Sporrong Eesti", находящаяся на Сааремаа и специализирующаяся на изготовлении наград, почетных знаков и тому подобных важных металлических изделий.
Что делать со старой регалией - еще вроде как не решено. Речь идет о городском имуществе, так что бесследно не пропадет.