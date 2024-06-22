Министерство: 26 миллионов висят в воздухе. Еще

Министерство неоднократно заявляло городу, что поскольку строительная деятельность может начаться самое раннее в 2026 году после окончания учебного года, то нужно найти решение о замещающей учебной площади на период строительства, а также договориться о реорганизации школ после готовности нового учебного здания Ярвеской школы. Мы вместе можем поставить цель, чтобы у всех учеников в городской части была современная учебная среда после готовности нового учебного здания Ярвеской школы.

При строительстве новых школьных зданий всегда учитываются также дети с особыми потребностями. Для этого мы разместим всех учащихся в учебных зданиях Кесклиннаской и Ярвеской школ или обеспечим современные временные решения. Препятствием не должно стать то обстоятельство, что одно новое школьное здание находится в распоряжении муниципальной школы, а другое - в распоряжении государственной школы.

Цель инвестиций - обеспечить хорошие учебные условия всем детям Ида-Вирумаа как через несколько лет, так и через несколько десятилетий, ведь именно в Ида-Вирумаа школьная сеть больше всего отстала от времени. Инвестиция в новые учебные здания - это инвестиция в местных детей и молодежь, чтобы у них имелись желание и возможность учиться в родном краю. Лучше всего мы сможем сделать это сотрудничая и действуя вместе.