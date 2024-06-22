В статье "Как мы не отказались от 26 миллионов" член Кохтла-Ярвеского горсобрания Владимир Чужас спрашивает, почему министерство желает построить новое школьное здание именно на участке недвижимости на улице Пярна и достаточно ли будет двух школьных зданий, чтобы разместить кохтла-ярвеских учащихся. Обращаю внимание, что решение о том, что Кохтла-Ярве нуждается в двух новых учебных зданиях и инвестициях со стороны государства, родилось в результате сотрудничества между министерством и местным самоуправлением. И решение о местоположении нового школьного здания принял сам город Кохтла-Ярве.
Министерство: 26 миллионов висят в воздухе. Еще
Основанием для планирования инвестиций в упорядочение ида-вирумааской школьной сети являлись анализ министерства и кохтла-ярвеская городская стратегия образования на 2023-2035 годы. В соответствии с ними, уже в ближайшем будущем в Ярвеской части города хватило бы двух общеобразовательных школ - нового учебного здания Кесклиннаской основной школы, построенного недавно при поддержке Евросоюза и эстонского государства, и нового учебного здания Ярвеской школы, которое теперь можно было начать строить при полном финансировании со стороны Евросоюза и эстонского государства. Важно, что эти две школы укрепили бы городской центр в регионе с сокращающимся населением, были доступными для учеников и позволяли обеспечить современный подход к обучению, то есть современные учебные методики и условия.
- Не получившее в мае нынешнего года одобрения со стороны депутатов Кохтла-Ярвеского горсобрания решение означает, что город не соблюдает прежних соглашений и принятой им же стратегии образования.
ИНДРЕК РИЙСААР, руководитель сферы управления госимуществом Министерства образования и науки
Одним из соглашений в договоре о передаче в 2022 году содержания Ярвеской школы государству являлось то, что государство построит для школы новое учебное здание. Также договорились, что государство и город будут сотрудничать при поиске лучшего местоположения для Ярвеской школы. Город взял на себя обязательство произвести безвозмездное отчуждение в пользу эстонского государства недвижимости, необходимой для строительства нового учебного здания Ярвеской школы. В ноябре 2023 года Кохтла-Ярвеское горсобрание приняло городскую стратегию образования, в соответствии с которой местоположением Ярвеской школы обозначена недвижимость по улице Пярна, 49.
Не получившее нынче в мае одобрения со стороны депутатов Кохтла-Ярвеского горсобрания решение означает, что город не соблюдает прежних соглашений и принятой им же стратегии образования. Поэтому стали сомнительными возможности строительства нового школьного здания в течение периода финансирования со стороны Евросоюза, ведь для использования пособия государство должно соблюдать сроки.
Из-за затягивания ведущихся с городом Кохтла-Ярве переговоров другие самоуправления Ида-Вирумаа уже в течение полугода не могут приступить к осуществлению своих проектов упорядочения школьной сети. Однако проволочки со стороны Кохтла-Ярве не должны ставить под угрозу упорядочение школьной сети в других самоуправлениях! Поэтому мы приступили к определению различных альтернатив на случай, если город Кохтла-Ярве не пожелает осуществить намеченные проекты в соответствии с разумным графиком и программой деятельности.
Министерство тревожит также местное мнение, что для упорядочения школьной сети достаточно формального объединения двух учебных заведений и жизнь может продолжаться привычным образом. Это не так. Направление в виде исключения всех денег на упорядочение школьной сети только в школьную сеть Ида-Вирумаа обоснованно тогда, когда все участники проекта, то есть самоуправления, осуществляют комплексную деятельность, чтобы обеспечить учащимся своего региона учебные места в соответствии с изменением численности населения. Это означает принятие решений об упорядочении школьной сети в собраниях самоуправлений, строительство и реконструкцию учебных зданий, а также снос выводимых из эксплуатации бывших учебных зданий или их частей.
Министерство неоднократно заявляло городу, что поскольку строительная деятельность может начаться самое раннее в 2026 году после окончания учебного года, то нужно найти решение о замещающей учебной площади на период строительства, а также договориться о реорганизации школ после готовности нового учебного здания Ярвеской школы. Мы вместе можем поставить цель, чтобы у всех учеников в городской части была современная учебная среда после готовности нового учебного здания Ярвеской школы.
При строительстве новых школьных зданий всегда учитываются также дети с особыми потребностями. Для этого мы разместим всех учащихся в учебных зданиях Кесклиннаской и Ярвеской школ или обеспечим современные временные решения. Препятствием не должно стать то обстоятельство, что одно новое школьное здание находится в распоряжении муниципальной школы, а другое - в распоряжении государственной школы.
Цель инвестиций - обеспечить хорошие учебные условия всем детям Ида-Вирумаа как через несколько лет, так и через несколько десятилетий, ведь именно в Ида-Вирумаа школьная сеть больше всего отстала от времени. Инвестиция в новые учебные здания - это инвестиция в местных детей и молодежь, чтобы у них имелись желание и возможность учиться в родном краю. Лучше всего мы сможем сделать это сотрудничая и действуя вместе.
Для нас главной целью данной меры поддержки является посредством упорядочения школьной сети улучшить в Ида-Вирумаа учебные условия для учащихся и условия труда для учителей. В течение последних месяцев Министерство образования и науки старалось минимизировать риски при использовании финансирования из структурных фондов Евросоюза, возникшие из-за затягивания переговоров и откладывания принятия решений.
Мы неоднократно указывали на эти риски и старались прийти в ходе обсуждений к вариантам с наименьшими рисками. К сожалению, это не удалось. В случае предложенного городом нового местоположения мы усматриваем значительно большие риски для соблюдения временного графика, чем в случае первоначально оговоренного решения. В то же время мы не можем сейчас с уверенностью сказать, что график невозможно применить в предложенном городом виде.
Мы отправили городу письменный ответ, что если горсобрание по-прежнему остается при том мнении, что использовать подходящую для данной цели и имеющую разрешение на строительство недвижимость по улице Пярна, 49 для строительства нового школьного здания невозможно, в том числе рядом с существующим школьным зданием, то мы согласимся на альтернативное предложение построить новое школьное здание на недвижимости по Мыйза теэ, 1.