Власти Нарва-Йыэсуу просят купающихся не мочиться в море

Как сообщается на городском веб-сайте Нарва-Йыэсуу, взятые 18 июня пробы морской воды показали, что качество купальной воды на общественном пляже Нарва-Йыэсуу изменилось с очень хорошего на хорошее.

В действительности очень хорошим качество воды там и не было, о чем "Северное побережье" рассказывало буквально накануне начала купального сезона. Но все же ясно, что показатели теперь еще ухудшились.

"Просим всех отдыхающих не использовать водоем в качестве общественного туалета и не купать своих домашних питомцев, чтобы избежать риска распространения кишечных инфекций", - говорится в сообщении управы курортного города.

В Ида-Вирумаа наивысшие лабораторные оценки и оценки проверяющих сохраняет прибрежная вода Чудского озера у пляжей в Ремнику и Каукси. Худшие же в регионе условия для купания остаются на пляже Силламяэ: купаться там формально разрешается, но оценка - тройка.

Информация о качестве воды доступна на специальной веб-странице Департамента здоровья.