Аннулирована справка о здоровье пожилого водителя, предложившего полиции деньги, а дело о взятке закрыто

Полицейские патрули все чаще сталкиваются с пожилыми людьми, которые по состоянию здоровья не должны садиться за руль.

Семейный врач в конце мая аннулировал справку о состоянии здоровья водителя, вызвавшего подозрения. Полиция призывает родственников пожилых водителей обращать внимание на состояние их здоровья. Полиция также закрыла дело о взятке в отношении мужчины, который, как выяснилось, хотел заплатить штраф.