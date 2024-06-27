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Аннулирована справка о здоровье пожилого водителя, предложившего полиции деньги, а дело о взятке закрыто

Эрик Калда
, журналист
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Полицейские патрули все чаще сталкиваются с пожилыми людьми, которые по состоянию здоровья не должны садиться за руль.
Полицейские патрули все чаще сталкиваются с пожилыми людьми, которые по состоянию здоровья не должны садиться за руль. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Семейный врач в конце мая аннулировал справку о состоянии здоровья водителя, вызвавшего подозрения. Полиция призывает родственников пожилых водителей обращать внимание на состояние их здоровья. Полиция также закрыла дело о взятке в отношении мужчины, который, как выяснилось, хотел заплатить штраф.

Инцидент произошел 26 мая, когда водитель легкового автомобиля "Kia" с невключенными фарами ближнего света проигнорировал сигнал остановиться и продолжил движение до дома на Ахтмеском шоссе.

За рулем автомобиля находился 94-летний мужчина, его попросили предъявить водительское удостоверение.

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