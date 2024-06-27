ПЕРЕДОВИЦА Парад Дня победы сблизил Нарву с остальной Эстонией

Кроме того, для Нарвы это была очень хорошая возможность стать ближе к остальной Эстонии, и ей это удалось.

Даже спустя 33 года после того, как Эстония восстановила свою независимость, Нарва по-прежнему остается чужим и эмоционально далеким местом для многих жителей остальной Эстонии, что связано, скорее, с предрассудками, нежели с непосредственным личным опытом. В преддверии Дня победы организованное россиянами блокирование пограничного перехода и зависший над пограничной рекой шпионский аэростат усилили напряжение. Сотрудники службы безопасности, должно быть, тоже приложили немало усилий, чтобы обеспечить безопасность всего мероприятия. Но так бывает всегда, когда президент, председатель Рийгикогу, премьер-министр и несколько членов правительства в одно время находятся в непосредственной близости от большого скопления народа.

В то же время этот день подарил приехавшим в Нарву очень положительные эмоции и, как призналась в "Северном побережье" министр регионального развития Пирет Хартман, также вызвал слезы на глазах. Сопереживание людей, собравшихся на улицах посмотреть парад, было мощным и искренним.

Празднование Дня победы стало хорошим примером пресловутого присутствия государства. И хотя в ближайшее время в Нарве вряд ли состоится еще один парад в честь Дня победы, поскольку по сложившейся традиции на очереди другие центры Эстонии, теплые воспоминания о нем останутся. В целом для города Нарвы это был хороший маркетинговый ход, позволивший еще на шажок стать ближе к сердцам остальных жителей Эстонии.