Триатлоном в Вока в эту субботу отметят 40-летие этого важного события в истории эстонского спорта, поскольку именно на этом месте в 1984 году состоялись первые в Эстонии соревнования по триатлону.
Вокаский триатлон - важная страница в истории эстонского спорта
Если 40 лет назад семь отважных участников проехали на велосипеде 200 км, проплыли 2 км в бассейне Кохтла-Ярве и пробежали классическую марафонскую дистанцию 42,195 км, то в этом году юбилейное мероприятие проходит для участников гораздо мягче. Сначала предстоит проплыть 600 м на основной дистанции в пруду Вока, затем проехать на велосипеде 10 км до Тойла и обратно и, наконец, дважды пробежать 3-километровый круг вокруг Вока, и финиш будет у стадиона Вока.
По словам Андруса Лехисметса, главного организатора юбилейных соревнований, при создании трассы целью было показать, что триатлон доступен всем людям, ведущим активный образ жизни.
В стартовом списке более ста участников. Среди них сыновья Ааду Пекка - Тийт и Тыну, известные в Эстонии любители спорта, а также, например, Мадис Мюллер, президент "Eesti Pank", и уроженец Вока Прийт Лехисметс, физиотерапевт сборных Эстонии по баскетболу и футболу, а также Марко Альберт и Прийт Аилт, которые много лет назад были одними из лучших триатлонистов Эстонии.
Ханна Виллберг, участвовавшая в предыдущих Вокаских триатлонах и на этот раз добровольно помогающая в организации соревнований, сказала, что Вокаский триатлон - это событие местного сообщества, в котором участвуют многие жители Вока либо в качестве участников, либо в качестве помощников организаторов. "Во многом это заслуга Ааду Пекка, который является для жителей Вока отличным примером того, как быть активным даже в пожилом возрасте, и этим он также вдохновил многих других наших жителей заниматься спортом", - сказала она.
Старт основной дистанции Вокаского триатлона будет дан в 15.00 на берегу вокаского пруда у спортивного здания. Перед этим в 13.00 на стадионе стартует детский дуатлон, где сначала нужно пробежать 400 м, затем проехать 800 м на велосипеде и пробежать еще 400-метровый круг.
За юбилейными состязаниями следует Фестиваль у вокаского пруда, где на концерте Герли Падар и Калле Сепп отдадут дань уважения Сильви Врайт и Мати Нууде, исполнив покорившие сердца эстонцев песни из их репертуара.
Инициатор Вокаского триатлона Ааду Пекк: "Стакан свежего коровьего молока дал мне силы завершить соревнование"
Ааду Пекк, инициатор и также участник первого триатлона в Вока, состоявшегося в 1984 году, вспоминал в газете "Noorte Hääl", что стартовавшая в три часа ночи первая часть велогонки проходила на 15-километровом круге и включала подъем в долине реки Пюхайыги. Поэтому ему пришлось ехать вверх целых 13 раз. Затем пришлось ехать в Кохтла-Ярве, где преодолели два километра в бассейне. Далее последовал марафонский забег от Кохтла-Ярве до Вока.
Пекк вспоминал, что во время марафонского бега его запасы энергии начали иссякать, у него сильно схватило живот, и при этом лил дождь как из ведра. Однако стакан свежего коровьего молока, предложенный на трассе в Тойла, дал ему новую жизнь. И последние четыре круга на стадионе в Вока прошли, как полет в воздухе.
Помимо Ааду Пекка, первый Вокаский триатлон завершили также Сулев Марья, Ойво Сельдер, Агу Нормак, Олев Марья, Арво Теннер и Каарел Шмидт, который и стал победителем.
Для всех них первый триатлон был мечтой о самореализации, ведь никто понятия не имел, каким будет конечный результат. Но благодаря им в Эстонии зародилось увлечение триатлоном, которым сейчас занимаются тысячи желающих проверить пределы своих возможностей.
В последующие годы на трассу в Вока приезжали участники из разных уголков Советского Союза, вплоть до Камчатки. Позже также первый швед и американец.
Ааду Пекк вспоминал, что бюджет на организацию первого триатлона был близок к нулю. Никаких премий не вручалось, дубовые венки были изготовлены из веток, собранных в местном лесу.