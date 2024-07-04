Вокаский триатлон - важная страница в истории эстонского спорта

Старт основной дистанции Вокаского триатлона будет дан в 15.00 на берегу вокаского пруда у спортивного здания. Перед этим в 13.00 на стадионе стартует детский дуатлон, где сначала нужно пробежать 400 м, затем проехать 800 м на велосипеде и пробежать еще 400-метровый круг.

За юбилейными состязаниями следует Фестиваль у вокаского пруда, где на концерте Герли Падар и Калле Сепп отдадут дань уважения Сильви Врайт и Мати Нууде , исполнив покорившие сердца эстонцев песни из их репертуара.

Соревнования по триатлону, основанные в свое время Ааду Пекком, в эту субботу отмечают свое 40-летие. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Инициатор Вокаского триатлона Ааду Пекк: "Стакан свежего коровьего молока дал мне силы завершить соревнование"

Ааду Пекк, инициатор и также участник первого триатлона в Вока, состоявшегося в 1984 году, вспоминал в газете "Noorte Hääl", что стартовавшая в три часа ночи первая часть велогонки проходила на 15-километровом круге и включала подъем в долине реки Пюхайыги. Поэтому ему пришлось ехать вверх целых 13 раз. Затем пришлось ехать в Кохтла-Ярве, где преодолели два километра в бассейне. Далее последовал марафонский забег от Кохтла-Ярве до Вока.

Пекк вспоминал, что во время марафонского бега его запасы энергии начали иссякать, у него сильно схватило живот, и при этом лил дождь как из ведра. Однако стакан свежего коровьего молока, предложенный на трассе в Тойла, дал ему новую жизнь. И последние четыре круга на стадионе в Вока прошли, как полет в воздухе.

Помимо Ааду Пекка, первый Вокаский триатлон завершили также Сулев Марья, Ойво Сельдер, Агу Нормак, Олев Марья, Арво Теннер и Каарел Шмидт, который и стал победителем.

Для всех них первый триатлон был мечтой о самореализации, ведь никто понятия не имел, каким будет конечный результат. Но благодаря им в Эстонии зародилось увлечение триатлоном, которым сейчас занимаются тысячи желающих проверить пределы своих возможностей.

В последующие годы на трассу в Вока приезжали участники из разных уголков Советского Союза, вплоть до Камчатки. Позже также первый швед и американец.

Ааду Пекк вспоминал, что бюджет на организацию первого триатлона был близок к нулю. Никаких премий не вручалось, дубовые венки были изготовлены из веток, собранных в местном лесу.