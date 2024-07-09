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Принадлежащие российскому миллиардеру гостиница и спа "эстонизируются" из-за кризиса

Илья Смирнов
, журналист
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Главное здание "Noorus Spa Hotel", построенное в 2014 году.
Главное здание "Noorus Spa Hotel", построенное в 2014 году. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

"Noorus Spa Hotel" отпразднует на этой неделе свое десятилетие. Сегодня в отсутствие гостей из России заполнять гостиницу и водный центр намного сложнее по сравнению с первой пятилеткой. Подход к продвижению на рынке изменился принципиально, и происходит в хорошем смысле эстонизация "Нооруса".

В этом июне "Noorus Spa Hotel" заселялся на семь процентов лучше, чем годом ранее. Как отмечает член правления ТОО "Noorus" Дмитрий Антонов, кто были здесь один раз - возвращаются частенько и во второй.

Администрация подсчитала: эстоноязычные гости сейчас составляют плюс-минус 70 процентов постояльцев, русскоязычные жители Эстонии - 25 процентов, остальная небольшая часть - иностранцы, и чаще это командировочные, приехавшие в приграничный регион по рабочим делам.

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