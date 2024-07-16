Июльская жара - испытание для гостиниц в Нарве, но туризму в целом стенать не приходится

Собеседник делает вывод, что как место на карте Нарва становится год от года привлекательнее. Он отмечает, сравнивая статистические данные из разных мест Эстонии, что приграничный северо-восток - это один из немногих регионов, где показатели туризма не падают, а уверенно ползут вверх. "Многие регионы Эстонии сейчас идут в минус по посещаемости, а мы здесь держимся хорошо", - говорит Переточкин.

Статистических сводок за июнь еще нет, но в мае в гостиницах Нарвы останавливались 2870 гостей, тогда как годом ранее - 2829. Рост минимальный, но он все же есть. А еще больший, измеряемый сотнями, рост за год фиксировался в апреле и марте.

Нынче уже весной зафиксировали всплеск показателя числа ночей, проведенных людьми в гостиницах Нарвы: 3524 их было в мае прошлого года, а в этом - 3840. Это связано, возможно, с тем, что Нарвский погранпункт именно с мая перестал работать по ночам, так что транзитные путешественники порой вынуждены где-то переночевать, прежде чем продолжить путь на восток. Против такого простого объяснения тот факт, что рост числа ночевок в Нарве наблюдался и в апреле тоже.