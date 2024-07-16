Гостиницы в приграничном городе располагаются в старых зданиях советского периода, в которых встроенной системы кондиционирования воздуха нет, так что июльская жара с духотой оказываются проблемой. Открытые настежь окна и сквозняк - вот и все решения. Охлаждающие кондиционеры куплены для дорогих свитов, а установить их во все номера было бы очень дорогим удовольствием ради нескольких недель в году. Несмотря на этот фактор, показатели наполняемости нарвских гостниц видятся хорошими - только бы не сглазить.
Июльская жара - испытание для гостиниц в Нарве, но туризму в целом стенать не приходится
В том, что летняя жара - серьезная проблема, признается "Северному побережью" руководитель нарвской гостиницы "Inger" Владимир Изотов, утверждающий, что и у соседей-конкурентов та же картина. Изотов понимает, что при проектировании гостиничного здания с нуля систему охлаждения, конечно, встроят, но существующие в Нарве крупные гостиницы располагаются в старых советских домах. "Когда начинаешь просчитывать эту инвестицию, то понимаешь, что легче будет просто не продаваться в эти жаркие дни, а переждать их", - утрируя, разводит руками Изотов.
Жаловаться на жару в Эстонии - это почти грех, так что в целом сфера туризма в приграничной Нарве если и не цветет буйным цветом, то уж точно держит растущий тренд. В той же гостинице "Inger", одной из крупнейших на местном рынке, в прошлом июле заполняемость номеров составила 89 процентов, сейчас пока достигает приблизительно 75 процентов, но повысилась средняя цена номера, поэтому денежный оборот фирмы приличный.
По словам Изотова, их гостиница за первую половину года показала рост оборота на приблизительно 25 процентов. Тут сложились вместе и общий рост посещений Нарвы приезжими, и очевидные улучшения условий в самой гостинице, то есть инвестиции.
В Нарву приезжает все больше людей
Координирующий в Нарвской горуправе деятельность в сфере туризма Михаил Переточкин отмечает, что практически все гостиницы в приграничном городе дружно рапортуют о росте числа как постояльцев, так и ночевок. По статистике, гости из Финляндии стали посещать Нарву чаще.
Собеседник делает вывод, что как место на карте Нарва становится год от года привлекательнее. Он отмечает, сравнивая статистические данные из разных мест Эстонии, что приграничный северо-восток - это один из немногих регионов, где показатели туризма не падают, а уверенно ползут вверх. "Многие регионы Эстонии сейчас идут в минус по посещаемости, а мы здесь держимся хорошо", - говорит Переточкин.
Статистических сводок за июнь еще нет, но в мае в гостиницах Нарвы останавливались 2870 гостей, тогда как годом ранее - 2829. Рост минимальный, но он все же есть. А еще больший, измеряемый сотнями, рост за год фиксировался в апреле и марте.
Нынче уже весной зафиксировали всплеск показателя числа ночей, проведенных людьми в гостиницах Нарвы: 3524 их было в мае прошлого года, а в этом - 3840. Это связано, возможно, с тем, что Нарвский погранпункт именно с мая перестал работать по ночам, так что транзитные путешественники порой вынуждены где-то переночевать, прежде чем продолжить путь на восток. Против такого простого объяснения тот факт, что рост числа ночевок в Нарве наблюдался и в апреле тоже.
Влияние перекрываемой на ночь границы на число ночевок в приграничной Нарве практически нулевое, как уверяет Владимир Изотов из гостиницы "Inger". По его словам, аномальный всплеск числа постояльцев в гостиницах случился только в тот достопамятный вечер 20 июня, когда эстонские пограничники раньше времени закрыли погранпереход в направлении России из-за сильного замедления темпа работы российской погранохраны. Всем людям, которые думали вскоре оказаться на другом берегу реки, пришлось тогда селиться на ночь на этом берегу, так что очередь из людей с чемоданами и сумками переместилась с площади перед погранпунктом к гостиничным стойкам регистрации. В одной только гостинице "Inger" тогда за час продали около полусотни номеров. В другие дни и месяцы никаких таких аномальных всплесков не наблюдалось.
Целевой ориентир - предковидный год
Делясь своими наблюдениями за количеством постояльцев, Владимир Изотов отмечает, что в этом году в гостиницы стало заезжать меньше групп, какие в прошлом прибывали целыми автобусами. Такие поездки раньше организовывали, например, турфирмы в странах Балтии. Зато сейчас стало ощутимо больше тех, кто приезжают в Нарву на своих машинах, то есть, например, командированные работники, и в основном это эстоноземельцы. "Чисто туристическая доля все же не так велика, как это было до ковида", - отмечает Изотов.
Еще одна тенденция текущего сезона поездок и путешествий - больше спонтанности. Например, семейные путешественники, доезжающие до Нарвы, бронируют себе номер в последний момент или незадолго до прибытия. В доковидные же годы лето, что называется, распродавалось в гостиницах заранее, благодаря, опять же, большим туристическим группам или спортивным командам, коих стало тоже меньше.
- До доковидных показателей мы пока не дошли, но я думаю, что по обороту этот год мы должны закончить, примерно как перед пандемиеей, - делится Владимр Изотов надеждой. - Идем сейчас хорошо, с прибылью.
Про то, что перед туристической отраслью в Нарве стоит сверхзадача - достичь снова показателей предпандемийного рекордного 2019 года, говорит и координатор туризма в горуправе Михаил Переточкин. "Я верю, это возможно", - настроен он оптимистично.
- Мы растем практически каждый месяц, - подтверждает Переточкин, проводя пальцем по таблицам сводок с числом туристов и ночевок в Нарве, и констатируя, что небольшое снижение было только нынче в феврале. - У нас идет плавный, но рост, так что грех жаловаться, особенно если сравнивать с другими регионами Эстонии, - уверенно повторил он.