На Дне открытых хуторов можно ознакомиться с возможностями обустройства сельской жизни

В Алутагузеской волости в этом году два новых деятеля.

На хуторе Кыртси в деревне Сяллику можно будет продегустировать местные вина и ознакомиться с их производством. Хутор Сиймумяэ в Вазавере предложит в воскресенье шоу-программу с участием лошадей и возможность посмотреть технику и цыплят. Оба хутора откроют кафе.

Более известный "Lammas ja Roos" будет привлекать гостей интересными блюдами и продуктами, а также двумя пони, которые нуждаются в поглаживании.

В семейном ресторане "Pärnaõue" привычно богатый выбор cъестного (в котором, разумеется, присутствуют ряпушка и другие виды рыбы) и выставка под открытым небом, а также день наследия c семинаром о древнем наследии северного побережья Чудского озера.

Так как в субботу выйдет почтовая марка с маяком Раннапунгерья, в "Pärnaõue" установят в этот день почтовый ящик "Omniva" и можно будет поставить сувенирный штамп.

В Вока откроет ворота хутор Калда, зовущий посмотреть на пивоварню и изготовление свечей и косметики ручной работы.

На гречишной фабрике в Тякуметса можно будет поглазеть на изготовление продукции из экологически чистой гречи.

Если обычно просят не брать с собой на хутора домашних животных, то в воскресенье собачья школа "BEST" разрешит прийти со своей собакой и за 10 евро поучаствовать в пробном обучении. Другие мероприятия школы также связаны с собаками: вас научат делать для них игрушки и угощения, а также покажут собачий спорт.

Заслуживший в прошлом году титул самого красивого дома Эстонии хутор Коолмейстри в Люганузеской вости примет в субботу мероприятие, открывающее дни хуторов, а в воскресенье ждет к себе всех гостей. Главные слова этого хутора - цветник, пони и лошади, а также хуторской музей.

День открытых хуторов отметит в этом году свой десятый юбилей. Люди с самого начала очень тепло приняли это мероприятие, а с годами его популярность значительно возросла. На этих выходных гостей ждут 350 хуторов в разных уголках Эстонии.