Эдуард Одинец: деятельность Вершинина может представлять интерес для прокуратуры

Несмотря на то, что председатель совета "OSK Grupр" и мэр города подтвердили, что причиной отставки стали многочисленные нарушения, которые выявила городская ревизионная служба, "Северное побережье" преподносит событие как произвол коалиционных властей по отношению к невинному оппозиционному депутату горсобрания.

Несколько десятков нарушений, которые ревизоры зафиксировали в деятельности "OSK Grupр" и члена ее правления в сфере финансов, налогов, трудового права, коррупции, госпоставок и ряда других, являются достаточной причиной для снятия с должности кого угодно, будь он член хоть коалиции, хоть оппозиции.

Решительные действия совета "OSK Grupр" - это знак нулевой толерантности в отношении той деятельности, которая процветала в доверенной Денису Вершинину организации и которую прежнее городское руководство, теперь ринувшееся на защиту Вершинина, сознательно или по недосмотру оставило без внимания.

Вспомним, что отстаивающий теперь справедливость бывший мэр города сам входил в совет "OSK Grupр". Сложно поверить, что он не замечал все эти вещи. Или же это была плата члену горсобрания за преданность?

Я надеюсь, что актом кохтла-ярвеских ревизоров заинтересуется прокуратура, и понимаю, почему горуправление до сих пор его не обнародовало. Вероятно, в интересах возможного уголовного расследования. А "Северному побережью" не стоит искать черта там, где его нет.

Если бы действующие городские власти хотели избавиться от неудобного оппозиционного депутата, то они бы не тянули семь с половиной месяцев.