Нарвитянин Михаил Куштейн отправился на Олимпийские игры в Париже в составе экипажа эстонской четырехместной лодки. Эти четверо не планируют участвовать в церемонии открытия 26 июля, поскольку уже на следующий день им выходить на предварительные заезды и силы стоит поберечь. Накануне заселения в олимпийскую деревню Куштейн, для кого это первая Олимпиада, дал "Северному побережью" интервью.
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ИНТЕРВЬЮ ⟩ Отправившийся на Олимпиаду в команде эстонских гребцов нарвитянин Михаил Куштейн: "Все готовы и заряжены"
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