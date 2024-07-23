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ИНТЕРВЬЮ Отправившийся на Олимпиаду в команде эстонских гребцов нарвитянин Михаил Куштейн: "Все готовы и заряжены"

Илья Смирнов
, журналист
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Нарвитянин Михаил Куштейн накануне вылета в олимпийский Париж.
Нарвитянин Михаил Куштейн накануне вылета в олимпийский Париж. Фото: Ilja Smirnov

Нарвитянин Михаил Куштейн отправился на Олимпийские игры в Париже в составе экипажа эстонской четырехместной лодки. Эти четверо не планируют участвовать в церемонии открытия 26 июля, поскольку уже на следующий день им выходить на предварительные заезды и силы стоит поберечь. Накануне заселения в олимпийскую деревню Куштейн, для кого это первая Олимпиада, дал "Северному побережью" интервью.

- Париж - большой мегаполис, и эти все дороги, суматоха олимпийской столицы не подрывают боевой дух?

- От олимпийской деревни до гребного канала нам ехать 40 минут, если обойдется без пробок. Конечно, от дорог иногда устаешь, но тут такие крупные соревнования и у них такая значимость, что это само по себе придает сил.

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