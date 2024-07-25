В Ольгина под Нарвой пройдут Летные дни

В программе Летных дней - захватывающие дух показательные выступления опытных парашютистов, виртуозные полеты авиамоделей и впечатляющая авиа-акробатика. Зрители смогут не только насладиться мастерством профессионалов, но и испытать себя в тандемных прыжках с парашютом под руководством опытных инструкторов. Будет возможность подняться в небо на самолете или планере.

Летные дни Ольгина - это будет не только авиашоу, но и семейный праздник. Для маленьких гостей будет организована специальная детская зона с развлечениями, а взрослые смогут насладиться концертом и угощениями.

Организатором мероприятия выступают нарвитяне из "Sky Masters Club". Они ставят перед собой амбициозную цель - создать на территории аэродрома Ольгина многофункциональный центр авиационной деятельности. Такой центр стал бы местом притяжения для любителей авиации всех возрастов, а также площадкой для развития авиационного спорта и образования. Особое внимание уделят привлечению молодежи к авиационной деятельности.

Проект "Sky Masters Club" по созданию многофункционального центра авиационной деятельности на базе аэродрома Ольгина получил финансирование из средств Фонда справедливого перехода. Общая стоимость проекта составляет 82662 евро, из которых поддержка - 74396 евро. Срок реализации - конец 2025 года.

Как уже писало "Северное побережье", Инвестиционное агентство Ида-Вирумаа (IVIA) в настящее время также занято подготовкой к превращению летного поля Ольгина в авиационный бизнес-парк с аэропортом при нем. Согласно их плану, на прилегающей территориии разместятся предприятия и склады, а летное поле получит взлетно-посадочную полосу с твердым погрытием, перрон, здание и всю необходимую инфраструктуру.