Трое из отказавшихся надеть украинские ленты "Молодых орлов" получили извещения об исключении из дружины

"Молодые орлы" - структурная единица добровольческой военизированной организации Кайтселийт. Как пишет издание RusPostimees, на параде руководитель организации назвал нескольких юношей "позором организации" за то, что они отказались надеть ленты в цветах украинского флага, и попросил их покинуть колонну, отстранив от участия в параде. А в пятницу, 26 июля, изданию стало известно, что трое из молодых людей получили извещение об исключении из организации.

Сразу после инцидента в июне представитель "Молодых орлов" Ричард Лемендик сказал, что "царящие дома установки не позволили небольшой группе ребят носить на груди цвета украинского флага. В то же время, всем подразделениям Кайтселийта было приказано носить на своей форме сине-желтый флаг во время большого мероприятия. Присутствовавший при этом молодежный руководитель принял решение вывести ребят из парадного расчета".

Тогда же он добавил, что дальнейших комментариев организация не даст, так как было начато внутреннее расследование. Расследование заняло больше месяца. В результате юноши, отказавшиеся надеть ленты, получили письма об исключении.

Ричард Лемендику, специалист по коммуникациям "Молодых орлов", в пятницу 26 июля прокомментировал случившееся так: "Мы подтверждаем, что на сегодняшний день никто не был исключен из списка "Молодых орлов". В случае с молодыми членами, отказавшимися носить украинскую ленту на параде в честь Дня победы, дружина Алутагузе дала собственную оценку продолжению или приостановке членства, но в соответствии с регламентом Кайтселийта ни одно решение не вступит в силу без оформления установленного протокола".

Таким образом, ребята еще не исключены из организации официально, но уже получили письма с решением об исключении из дружины "орлов" в Алутагузе.