Второй тур поддержки на модернизацию печного отопления откроется в начале августа

Заявки на пособия будет принимать Фонд предпринимательства и инноваций (EIS) в период с 7 по 21 августа, общий объем выделенных средств составляет 15,9 млн евро.

В отличие от первого тура, проведенного в феврале, деньги можно запрашивать не только на ремонт старых или установку новых печей, но и на установку тепловых насосов, геотермального отопления и котлов, работающих на дровах и пеллетах.

За пособием смогут обратиться жители домов, введенных в эксплуатацию до 2010 года и оборудованных локальным отоплением на твердом топливе.

Пособие не выдается на реконструкцию дровяных плит и каминов, а также на замену тепловых насосов.

Также следует учитывать, что работы нельзя начинать или вносить за них предоплату до одобрения заявки. Пособие выплачивается после выполнения всех работ, при этом демонтаж старой печи не компенсируется.

В Ида-Вирумаа (Йыхви, Кивиыли, Силламяэ), Йыгевамаа (Йыгева, Пыльтсамаа) и Валгамаа (Валга, Отепя, Тырва) ставка пособия составляет 70%, а в Таллинне (Пирита, Нымме, Кесклинн, Кристийне, Хааберсти), Тарту, Вильянди, Раквере, Курессааре, Кейла, Выру, Тюри, Сауэ, Пайде, Тапа, Кярдла, Эльва, Хаапсалу, Каркси-Нуйа, Килинги-Нымме и Пярну - 50%.

Одобренные заявки ранжируются в зависимости от размера дохода их подателей с отдачей предпочтения заявителям с меньшим доходом. При равных доходах предпочтение отдается заявке из домов с большим числом жильцов и расположенных в районах с более высоким показателем загрязнения воздуха.

Как писало ранее "Северное побережье", в первом туре поддержку получили всего 25 домохозяйств из Ида-Вирумаа.