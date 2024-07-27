Маяк в Нарва-Йыэсуу откроют для посещения 3 августа

"Открытие маяка Нарва-Йыэсуу состоится в субботу, 3 августа, в 12:00 по адресу Тулеторни 3 (вход с улицы Лийва, пешком), ближайшая парковка - у порта и мэрии", - говорится в сообщении на городском сайте.

На мероприятии краевед Мадис Туудер расскажет историю строительства и использования маяка, пройдут мастер-классы.

Маяк будет открыт для посещения в августе с 12 часов дня до 9 часов вечера преимущественно по выходным. Более точную информацию о часах работы можно посмотреть на сайте города.

Как ранее рассказывало "Северное побережье", одним из последних своих решений на посту министра климата будущий премьер-министр Кристен Михал 5 июля передал маяк в аренду горуправе Нарва-Йыэсуу.