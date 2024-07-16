ФОТОГАЛЕРЕЯ Горуправа Нарва-Йыэсуу получила ключи от маяка и в августе откроет его для публики

Не далее как на прошлой неделе "Северное побережье" рассказывало, что действующий министр климата и вероятный будущий премьер-министр Эстонии Кристен Михал 5 июля подписал долгожданный приказ, разрешающий передать в аренду горуправе Нарва-Йыэсуу маяк, стоящий у самого устья пограничной реки Нарва. На подписание договора между горуправой и Департаментом транспорта отпускались два месяца, но все свершилось намного скорее.

Договор аренды оформили быстро, так что уже 16 июля прямо у маяка мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин получил ключ от входной двери из рук представителя Департамента транспорта, и стороны подписали акт передачи.

В комментарии "Северному побережью" Ильин подтвердил, что теперь горуправа быстро сделает все необходимое, чтобы открыть маяк для посещений уже в начале августа или даже еще раньше. Его двери должны быть открыты для публики уж точно 10 августа, когда Нарва-Йыэсуу будет праздновать День города.

По первой беглой оценке мэра, маяк внутри башни и на верхней галерее уже сегодня выглядит вполне безопасным, так что людей приводить сюда можно. "Только на последней лестничной площадке есть одна низкая балка, которую стоит обезопасить чем-нибудь мягким, чтобы если и удариться головой, то последствий не было бы", - сказал Ильин.

"Северное побережье" за пару лет несколько раз писало, что передача Нарва-Йыэсууского маяка в ведение городским властям слегка затянулась. Поначалу предполагалось, что тридцатиметровая полосатая башня на берегу Финского залива - у живописного устья пограничной реки Нарва и в самом начале знаменитого песчаного пляжа - вполне могла бы стать новым туристическим магнитом уже в 2023 году. Но произойдет это только во втором полугодии 2024-го.

Посещение маяка будет платным. С его верхней круговой площадки, находящейся рядом с мощной путеводной лампой, открывается широчайший вид как на курорт с многокилометровым морским пляжем до Силламяэ, так и на российский берег пограничной реки Нарва.

Маяк Нарва-Йыэсуу. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv