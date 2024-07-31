Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 1 по 8 августа.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 01.08-08.08 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных
КУЛЬТУРА
Четверг, 1 августа
* В Йыхвиском парке в 19.00 в рамках серии музыкальных вечеров в Йыхвиском парке - концерт: "Airi & Party" и танцоры кантри.
Пятница, 2 августа
* В Ийзаку на певческой эстраде в 18.00 - летняя музыкальная постановка "Kõik roosid" / "Все розы". Билет - 23 и 28 евро.
Суббота, 3 августа
* В Нарва-Йыэсуу в Белом зале в 17.00 - философский клуб "Сократ и МЫ": философия для XXI века, лекция философского клуба "О чем думал Владимир Соловьев в ожидании Антихриста?". Бесплатно.
* В Ийзаку на певческой эстраде в 18.00 - летняя музыкальная постановка "Kõik roosid" / "Все розы". Билет - 23 и 28 евро.
Вторник, 6 августа
* В Йыхви в церкви святого Михаила в 18.00 - концерт "Lillede valss" / "Вальс цветов": выступают Кариярвеский струнный оркестр и солисты. Вход - добровольное пожертвование.
Четверг, 8 августа
* В Люганузеской церкви в 18.00 - концерт "Lillede valss" / "Вальс цветов": выступают Кариярвеский струнный оркестр и солисты. Вход - добровольное пожертвование.
СПОРТ
Суббота, 3 августа
* В Нарве в спортцентре "Äkkeküla" в 5.00 - старт Нарвского ультрамарафона по пересеченной местности. Информация: eut.trailrunning.ee (на английском языке).
* В Мяэтагузеском парке диск-гольфа в 10.30 - этап кубковой серии Вирумаа по диск-гольфу. Информация: discgolfmetrix.com/2860709.
* В сосняке Пуртсе в 11.00 - Кубок Пуртсе по волейболу.
* На мототрассе в Пюхайыэ в 11.00 - Пюхайыэский мотокросс; день 1-й.
* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра - чемпионат Эстонии по футболу, третья лига: "Kohtla-Järve linnameeskond" - ФК "Lootus" (Кохтла-Ярве) / "Järve jalgpallikool".
* Рядом с Кийкласким народным домом в 12.00 - открытый чемпионат Эстонии по метанию обоюдоострого топора.
* В Йыхви на стадионе Хейно Липпа в 15.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига В: ФК "Phoenix" (Йыхви) - ФК "Tammeka U21" (Тарту).
Воскресенье, 4 августа
* На мототрассе в Пюхайыэ в 11.00 - Пюхайыэский мотокросс; день 2-й.
* В Нарве на стадионе "Фама" в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига В: ФК "Narva Trans U21" - "Nõmme Kalju FC U21".
Понедельник, 5 августа
* В Кохтла-Нымме на трассе для диск-гольфа в 18.30 - этап Ида-Вирумааской недельной игры в диск-гольф. Информация: discgolfmetrix.com/2860451.
Среда, 7 августа
* В Мяэтагузе на трассе для диск-гольфа в 18.30 - этап Ида-Вирумааской недельной игры в диск-гольф. Информация: discgolfmetrix.com/2860456.
РАЗНОЕ
Суббота, 3 августа
* В Нарва-Йыэсуу на ул. Тулеторни, 3 (вход с ул. Лийва) в 12.00 - торжественное открытие маяка Нарва-Йыэсуу: 12.00 - приветственные слова, Мадис Туудер расскажет историю маяка, музыкальная инсталляция Лаури Леста ("Hungerburg 2024"); 12.00-14.00 - мастер-класс по скетчингу.
* Около Кийклаского народного дома - Кийклаский день качелей: 13.00 - фотоохота, 14.00 - медвежий забег (1,1 км вокруг народного дома, а также малышовый забег, около 100 м, для детей, которые еще не ходят в школу), 15.30 и 16.30 - концерт Леанне Барбо (волынка и валторна), 18.00 - спектакль общинного театра "Vahva rätsep". Открыто кафе, мастер-классы и детская зона. Подробнее: www.kiikla.ee.
* В Нарва-Йыэсуу в Светлом парке с 18.00 до 24.00 - ночная ярмарка "Ночной базар": фестиваль вкусов, ярмарка рукоделия, викинги, фехтовальщики, огненные танцоры. Вход свободный.
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