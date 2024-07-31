МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 01.08-08.08 Куда пойти в будни и на выходных

КУЛЬТУРА

Четверг, 1 августа

* В Йыхвиском парке в 19.00 в рамках серии музыкальных вечеров в Йыхвиском парке - концерт: "Airi & Party" и танцоры кантри.

Пятница, 2 августа

* В Ийзаку на певческой эстраде в 18.00 - летняя музыкальная постановка "Kõik roosid" / "Все розы". Билет - 23 и 28 евро.

Суббота, 3 августа

* В Нарва-Йыэсуу в Белом зале в 17.00 - философский клуб "Сократ и МЫ": философия для XXI века, лекция философского клуба "О чем думал Владимир Соловьев в ожидании Антихриста?". Бесплатно.

* В Ийзаку на певческой эстраде в 18.00 - летняя музыкальная постановка "Kõik roosid" / "Все розы". Билет - 23 и 28 евро.

Вторник, 6 августа

* В Йыхви в церкви святого Михаила в 18.00 - концерт "Lillede valss" / "Вальс цветов": выступают Кариярвеский струнный оркестр и солисты. Вход - добровольное пожертвование.

Четверг, 8 августа

* В Люганузеской церкви в 18.00 - концерт "Lillede valss" / "Вальс цветов": выступают Кариярвеский струнный оркестр и солисты. Вход - добровольное пожертвование.

СПОРТ

Суббота, 3 августа

* В Нарве в спортцентре "Äkkeküla" в 5.00 - старт Нарвского ультрамарафона по пересеченной местности. Информация: eut.trailrunning.ee (на английском языке).

На выходных в Мяэтагузе и Кохтла-Нымме состоятся соревнования по диск-гольфу. Фото: Частный архив

* В Мяэтагузеском парке диск-гольфа в 10.30 - этап кубковой серии Вирумаа по диск-гольфу. Информация: discgolfmetrix.com/2860709.

* В сосняке Пуртсе в 11.00 - Кубок Пуртсе по волейболу.

* На мототрассе в Пюхайыэ в 11.00 - Пюхайыэский мотокросс; день 1-й.

* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра - чемпионат Эстонии по футболу, третья лига: "Kohtla-Järve linnameeskond" - ФК "Lootus" (Кохтла-Ярве) / "Järve jalgpallikool".