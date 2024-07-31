Разбор нарвского потопа: сеть ливневой канализации продемонстрировала свою несовременность

«Последние пять-шесть лет все, что выстраивалось, строилось с новыми стоками, но все вводы сделаны в одну и ту же ливневую систему, так что она теперь перегружена. Добавить еще пару новых объектов - и все! Без реконструкции ливневой системы ничего не получится», - констатирует Карпиков.

Отвечая на простой вопрос журналиста, почему же в прошлом при сильных ливнях вода так не скапливалась на оживленных перекрестках и тротуарах, а после современной, казалось бы, реконструкции вдруг начала, вице-мэр Нарвы повторил: во-первых, на дорогах стало больше люков, принимающих воду с округи, а во-вторых, ливень 30 июля оказался действительно чрезвычайно интенсивным. «С таким количеством воды, выпадающей за сутки, не справится ни одна стандартная ливневая система», - уверен Карпиков. Дескать, от этого же циклона затапливались и другие города региона, как, например, Рига.

Нарвский городской руководитель резюмирует: ситуация плохая. Сейчас только начинается реконструкция системы стоков в районе Старого города - и эти работы распланированы на три этапа в течение двух лет. Будут меняться трубы на новые с большим диаметром и вкапываться в землю большие по размерам приемники. Остальные же районы Нарвы пока останутся со старыми ливневыми сетями.

«Погода нам показала, что если такие стихийные условия будут повторяться, то они приведут к потопам. Водителям следует понимать, что надо сбрасывать скорость и менять движение, пока коммунальщики не разрешат ситуацию. У нас впереди еще много вызовов - климат меняется», - развел руками Карпиков.