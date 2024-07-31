Чрезвычайно сильный дождь, вылившийся на Нарву днем во вторник, 30 июля, затопил обновленный круговой перекресток на пересечении Таллиннского шоссе и улицы Пауля Кереса. Природа показала, что проведенная реконструкция стоков в одном месте не решила базовой проблемы старой ливневой канализации всего большого города.
Разбор нарвского потопа: сеть ливневой канализации продемонстрировала свою несовременность
Накануне «Северное побережье» рассказывало, как июльский ливень затопил один из самых оживленных перекрестков Нарвы. Со стороны казалось, что ливневая канализация справилась относительно быстро - и уже спустя час, когда ненастье миновало, круговой перекресток и примыкающие дороги снова стали проездными и проходимыми. Однако в действительности, как затем выяснилось, справились не стоки и трубы сами по себе, а всполошившиеся работники муниципального АО «Narva Vesi», в ведении которого водно-канализационное хозяйство. Они уже во время ливня перекачивали при помощи насосов воду из одних подземных резервуаров, которые переполнились первыми, в другие, пока еще не перегруженные.
По словам вице-мэра Нарвы Олега Карпикова, проблема не новая. Она заключается в том, что построенные в районе улицы Пауля Кереса разные новые здания, дороги и парковки, коих действительно много, своими стоками подсоединились в конечном итоге к старой городской системе ливневой канализации. Люков и мест сбора дождевой воды стало намного больше, так что подземная сеть стала буквально захлебываться при интенсивных ливнях.
Особо проблемным участком является территория у парковки супермаркета Lidl, построенного пару лет назад как раз у кругового перекрестка. Там, по оценке Карпикова, явно какие-то проблемы с ливневыми колодцами и уклонами, с чем еще предстоит разбираться.
Есть свидетельства, что и совсем в других районах Нарвы днем 30 июля гидравлическим ударом из-под земли поднимало тяжеленные крышки люков, наглядно демонстрируя, насколько переполнена водой была общегородская ливневая канализация.
«Последние пять-шесть лет все, что выстраивалось, строилось с новыми стоками, но все вводы сделаны в одну и ту же ливневую систему, так что она теперь перегружена. Добавить еще пару новых объектов - и все! Без реконструкции ливневой системы ничего не получится», - констатирует Карпиков.
Отвечая на простой вопрос журналиста, почему же в прошлом при сильных ливнях вода так не скапливалась на оживленных перекрестках и тротуарах, а после современной, казалось бы, реконструкции вдруг начала, вице-мэр Нарвы повторил: во-первых, на дорогах стало больше люков, принимающих воду с округи, а во-вторых, ливень 30 июля оказался действительно чрезвычайно интенсивным. «С таким количеством воды, выпадающей за сутки, не справится ни одна стандартная ливневая система», - уверен Карпиков. Дескать, от этого же циклона затапливались и другие города региона, как, например, Рига.
Нарвский городской руководитель резюмирует: ситуация плохая. Сейчас только начинается реконструкция системы стоков в районе Старого города - и эти работы распланированы на три этапа в течение двух лет. Будут меняться трубы на новые с большим диаметром и вкапываться в землю большие по размерам приемники. Остальные же районы Нарвы пока останутся со старыми ливневыми сетями.
«Погода нам показала, что если такие стихийные условия будут повторяться, то они приведут к потопам. Водителям следует понимать, что надо сбрасывать скорость и менять движение, пока коммунальщики не разрешат ситуацию. У нас впереди еще много вызовов - климат меняется», - развел руками Карпиков.