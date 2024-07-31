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Разбор нарвского потопа: сеть ливневой канализации продемонстрировала свою несовременность

Илья Смирнов
, журналист
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Интенсивный ливень в Нарве 30 июля затопил обновленный круговой перекресток на пересечении Таллиннского шоссе и улицы Пауля Кереса. Под водой оказались как проезжая часть, так и тротуары.
Интенсивный ливень в Нарве 30 июля затопил обновленный круговой перекресток на пересечении Таллиннского шоссе и улицы Пауля Кереса. Под водой оказались как проезжая часть, так и тротуары. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Чрезвычайно сильный дождь, вылившийся на Нарву днем во вторник, 30 июля, затопил обновленный круговой перекресток на пересечении Таллиннского шоссе и улицы Пауля Кереса. Природа показала, что проведенная реконструкция стоков в одном месте не решила базовой проблемы старой ливневой канализации всего большого города.

Накануне «Северное побережье» рассказывало, как июльский ливень затопил один из самых оживленных перекрестков Нарвы. Со стороны казалось, что ливневая канализация справилась относительно быстро - и уже спустя час, когда ненастье миновало, круговой перекресток и примыкающие дороги снова стали проездными и проходимыми. Однако в действительности, как затем выяснилось, справились не стоки и трубы сами по себе, а всполошившиеся работники муниципального АО «Narva Vesi», в ведении которого водно-канализационное хозяйство. Они уже во время ливня перекачивали при помощи насосов воду из одних подземных резервуаров, которые переполнились первыми, в другие, пока еще не перегруженные.

По словам вице-мэра Нарвы Олега Карпикова, проблема не новая. Она заключается в том, что построенные в районе улицы Пауля Кереса разные новые здания, дороги и парковки, коих действительно много, своими стоками подсоединились в конечном итоге к старой городской системе ливневой канализации. Люков и мест сбора дождевой воды стало намного больше, так что подземная сеть стала буквально захлебываться при интенсивных ливнях.

Особо проблемным участком является территория у парковки супермаркета Lidl, построенного пару лет назад как раз у кругового перекрестка. Там, по оценке Карпикова, явно какие-то проблемы с ливневыми колодцами и уклонами, с чем еще предстоит разбираться.

Есть свидетельства, что и совсем в других районах Нарвы днем 30 июля гидравлическим ударом из-под земли поднимало тяжеленные крышки люков, наглядно демонстрируя, насколько переполнена водой была общегородская ливневая канализация.

«Последние пять-шесть лет все, что выстраивалось, строилось с новыми стоками, но все вводы сделаны в одну и ту же ливневую систему, так что она теперь перегружена. Добавить еще пару новых объектов - и все! Без реконструкции ливневой системы ничего не получится», - констатирует Карпиков.

Отвечая на простой вопрос журналиста, почему же в прошлом при сильных ливнях вода так не скапливалась на оживленных перекрестках и тротуарах, а после современной, казалось бы, реконструкции вдруг начала, вице-мэр Нарвы повторил: во-первых, на дорогах стало больше люков, принимающих воду с округи, а во-вторых, ливень 30 июля оказался действительно чрезвычайно интенсивным. «С таким количеством воды, выпадающей за сутки, не справится ни одна стандартная ливневая система», - уверен Карпиков. Дескать, от этого же циклона затапливались и другие города региона, как, например, Рига.

Нарвский городской руководитель резюмирует: ситуация плохая. Сейчас только начинается реконструкция системы стоков в районе Старого города - и эти работы распланированы на три этапа в течение двух лет. Будут меняться трубы на новые с большим диаметром и вкапываться в землю большие по размерам приемники. Остальные же районы Нарвы пока останутся со старыми ливневыми сетями.

«Погода нам показала, что если такие стихийные условия будут повторяться, то они приведут к потопам. Водителям следует понимать, что надо сбрасывать скорость и менять движение, пока коммунальщики не разрешат ситуацию. У нас впереди еще много вызовов - климат меняется», - развел руками Карпиков.

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Нарва
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