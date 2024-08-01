ОДИН ВОПРОС Почему вы не оспорили решение суда о своем отстранении?

Бывший мэр Кохтла-Ярве Тоомас Наэль подал в суд на Кохтла-Ярвеское горсобрание, которое 27 октября 2022 года посредством вотума недоверия сняло его с должности. Наэль нашел, что выражение недоверия ему вместе с горуправлением и затем еще отдельно не было правомочным. Однако Вируский уездный суд решил, что в выражении недоверия ничего противозаконного не было, и Наэль это решение не обжаловал.