Бывший мэр Кохтла-Ярве Тоомас Наэль подал в суд на Кохтла-Ярвеское горсобрание, которое 27 октября 2022 года посредством вотума недоверия сняло его с должности. Наэль нашел, что выражение недоверия ему вместе с горуправлением и затем еще отдельно не было правомочным. Однако Вируский уездный суд решил, что в выражении недоверия ничего противозаконного не было, и Наэль это решение не обжаловал.
ОДИН ВОПРОС ⟩ Почему вы не оспорили решение суда о своем отстранении?
Бывший мэр Кохтла-Ярве, работающий сейчас помощником старейшины Раплаской волости, ТООМАС НАЭЛЬ:
- Да, я это решение не оспорил. Когда посоветовался с юристами и ознакомился с обоснованием такого приговора, то мне аргументы суда показались достаточно убедительными, и я не увидел причин для обжалования решения.
(Читайте также опубликованную 30 июля в "Северном побережье" статью "Отстраненный от должности экс-мэр Кохтла-Ярве проиграл судебную тяжбу горсобранию")
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