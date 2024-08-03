Владимир Чужас: В "деле Вершинина" нет скандала

Нарушения были предварительно обсуждены на заседании совета предприятия и заключались, по оценке совета, в нарушении пунктов договора с членом правления, устава предприятия и коммерческого кодекса. Если, как утверждает "СП", это очень важно для общественности, я могу привести как пример заключение сделок предприятия с членом правления без решения совета (как следствие - выписывание членом правления счетов самому себе).

Надо отметить, что, согласно Коммерческому кодексу, совет имеет право в любой момент отозвать члена правления и без указания причины отзыва, и никаких сроков предуведомления для этого не установлено. Совершенно точно нельзя сказать, что это решение совета было для Дениса Вершинина сюрпризом. Скорее наоборот - исходя из всего предыдущего общения совета и члена правления, в том числе в ходе проверки, могу сказать, что он его сам ожидал.

Совет рассматривал возможность отзыва еще в марте, когда выяснилось, что член правления представил в управу не соответствующие действительности данные - а именно, указал, что работы выполнены, в то время как они не были сделаны. Но решили дождаться результатов проверки, а руководителю указали на недопустимость такого поведения, что зафиксировано в протоколе заседания совета.

Так что, как видим, дело совершенно не в политических разногласиях или принадлежности к какой-то политической группе, а в культуре и соблюдении правил и законов. В то же время по ходу обсуждения этого, по мнению "СП", "скандала" я не вижу заявленного газетой огромного интереса - единичные комментарии и лайки в "FB", практически отсутствие интереса со стороны жителей в городских группах. Поэтому скорее похоже, что "скандал" раздувает как раз "СП", чья задача как представителя СМИ - отражать события объективно, разделять новости, мнения и предположения, исключить появление неточной и вводящей в заблуждение информации. Мне бы очень хотелось, чтобы сотрудники издания тщательнее следили за тем, соответствуют ли их материалы, и особенно заголовки, принципам кодекса журналистской этики.