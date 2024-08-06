Вт, 6.08.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Для подписчиков

Энтузиасты стремятся продолжить строительство футбольного центра в Йыхви

Эрик Гамзеев
, журналист
Copy
Такой футбольный холл мог бы уже существовать в Йыхви, если бы два года назад волость Йыхви не отказалась от этой затеи из-за резкого роста цен на строительство. Теперь энтузиасты пытаются продвинуться в реализации этого начинания.
Такой футбольный холл мог бы уже существовать в Йыхви, если бы два года назад волость Йыхви не отказалась от этой затеи из-за резкого роста цен на строительство. Теперь энтузиасты пытаются продвинуться в реализации этого начинания. Фото: Eesti jalgpalliliit

Несмотря на неудачи, энтузиасты футбола ищут способы построить футбольный центр с холлом вблизи железной дороги в Йыхви, от которого два года назад волостные власти отказались из-за нехватки средств, вернув выделенные государством полтора миллиона евро.

Футбольные клубы "Phoenix" и "Noova" объединились в НКО "JESP", в правление которой вошли руководители этих клубов Сергей Иванов и Артур Корепанов, а также предприниматель Теэт Энок, сын которого также является членом йыхвиской представительской команды "Phoenix", выступающей в третьем дивизионе Эстонии.

Йыхви притормозил

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.
Читайте все новости об Олимпиаде здесь.
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Спорт
Наверх