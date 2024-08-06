Несмотря на неудачи, энтузиасты футбола ищут способы построить футбольный центр с холлом вблизи железной дороги в Йыхви, от которого два года назад волостные власти отказались из-за нехватки средств, вернув выделенные государством полтора миллиона евро.
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Энтузиасты стремятся продолжить строительство футбольного центра в Йыхви
Футбольные клубы "Phoenix" и "Noova" объединились в НКО "JESP", в правление которой вошли руководители этих клубов Сергей Иванов и Артур Корепанов, а также предприниматель Теэт Энок, сын которого также является членом йыхвиской представительской команды "Phoenix", выступающей в третьем дивизионе Эстонии.
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