Энтузиасты стремятся продолжить строительство футбольного центра в Йыхви

Такой футбольный холл мог бы уже существовать в Йыхви, если бы два года назад волость Йыхви не отказалась от этой затеи из-за резкого роста цен на строительство. Теперь энтузиасты пытаются продвинуться в реализации этого начинания.

Фото: Eesti jalgpalliliit