Из Нарвской Паюской школы уволился директор, назначен временный руководитель за 50 евро

Последним рабочим днем Олеси Оямяэ в Нарвской Паюской школе был понедельник 5 августа. Свой уход с должности она объяснила переходом на новую работу.

- Под моим руководством школа росла и развивалась, - говорит Оямяэ. - Энтузиазм, мудрость и забота сотрудников Паюской школы были для меня источником вдохновения и мотивации. Я от всего сердца благодарю коллег и родителей за доверие, поддержку и сотрудничество, которые стали основой для создания рабочей, поддерживающей и позитивной среды в школе.

Временно исполнять обязанности директора Нарвской Паюской школы с 6 августа назначена учитель Вероника Маркова. За это ей единоразово выплатят 50 евро, согласно приказу завотделом культуры и образования Нарвской горуправы Ларисы Дегель.

Уволившаяся с должности школьного директора Олеся Оямяэ и вице-мэр Нарвы Мессурме Писарева. Фото: Narva linnavalitsus

Олеся Оямяэ нынче в июне также покинула Партию реформ, в которой она состояла с 2012 года. В 2021 году Оямяэ баллотировалась по партийному списку в Тойлаской волости, но не была избрана в волостное собрание.

Два года назад "Северное побережье" рассказывало, что до Олеси Оямяэ прошлым многолетним директором Нарвской Паюской школы (бывшей школы №10) была с 2002 по 2020 год Людмила Смирнова. Затем временно исполняла обязанности директора тогдашняя завуч Вероника Маркова. Конкурсы на замещение вакантной должности объявлялись дважды, пока, наконец, в 2022 году выбор не пал на Оямяэ.

До прихода в Нарвскую Паюскую школу Оямяэ была известна как директор Иллукаской школы и Кивиылиской русской школы. В обоих случаях (в 2017 и 2019 годах соответственно) "Северному побережью" приходилось писать о сомнительных или скандальных обстоятельствах ухода Оямяэ с директорской должности.