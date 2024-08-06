Нарвская Паюская школа специализируется на обучении детей с особыми потребностями. Два последних года проработавшая ее директором Олеся Оямяэ написала заявление об уходе.
Из Нарвской Паюской школы уволился директор, назначен временный руководитель за 50 евро
Последним рабочим днем Олеси Оямяэ в Нарвской Паюской школе был понедельник 5 августа. Свой уход с должности она объяснила переходом на новую работу.
- Под моим руководством школа росла и развивалась, - говорит Оямяэ. - Энтузиазм, мудрость и забота сотрудников Паюской школы были для меня источником вдохновения и мотивации. Я от всего сердца благодарю коллег и родителей за доверие, поддержку и сотрудничество, которые стали основой для создания рабочей, поддерживающей и позитивной среды в школе.
Временно исполнять обязанности директора Нарвской Паюской школы с 6 августа назначена учитель Вероника Маркова. За это ей единоразово выплатят 50 евро, согласно приказу завотделом культуры и образования Нарвской горуправы Ларисы Дегель.
Олеся Оямяэ нынче в июне также покинула Партию реформ, в которой она состояла с 2012 года. В 2021 году Оямяэ баллотировалась по партийному списку в Тойлаской волости, но не была избрана в волостное собрание.
Два года назад "Северное побережье" рассказывало, что до Олеси Оямяэ прошлым многолетним директором Нарвской Паюской школы (бывшей школы №10) была с 2002 по 2020 год Людмила Смирнова. Затем временно исполняла обязанности директора тогдашняя завуч Вероника Маркова. Конкурсы на замещение вакантной должности объявлялись дважды, пока, наконец, в 2022 году выбор не пал на Оямяэ.
До прихода в Нарвскую Паюскую школу Оямяэ была известна как директор Иллукаской школы и Кивиылиской русской школы. В обоих случаях (в 2017 и 2019 годах соответственно) "Северному побережью" приходилось писать о сомнительных или скандальных обстоятельствах ухода Оямяэ с директорской должности.