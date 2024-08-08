В Ида-Вирумаа ищут новые источники как питьевой, так и промышленной воды

Разрез в Вийвиконна может подпитать куртнаские озера

- На разрезе Вийвиконна добыча уже прекращена, и мы несколько лет проводили там исследования, - рассказал заведующий Вирумааским отделением Центра экологических исследований Аллар Арон.

Вирумааское отделение проведет также нынешнее исследование, и разрез Вийвиконна является одним из альтернативных источников воды. Если уровень воды в нем повысится, то это могло бы повлиять также на куртнаские озера. Дойдет вода из Вийвиконна до озер естественным путем или ее придется качать в направлении Вазавере?

А может быть, воду из разреза Вийвиконна можно было бы очистить даже до состояния питьевой воды? И сколько это могло бы стоить?

Для производств могла бы подойти вода из разреза Айду

Воду разреза Айду исследуют в первую очередь как применяемую на производствах.

- Попутно рассмотрим ее также как возможный источник питьевой воды, но поскольку в ней много никеля и свойственных для шахтной воды сульфатов, то очистка ее обошлась бы слишком дорого. Мы изучим даже возможность использования на производствах морской воды, - отметил Арон.

Воды Чудского озера исследование не коснется, так как логистически использовать ее было бы неразумно, ведь производства располагаются в северной части уезда.

Зато в меньшей мере исследование изучит возможность применения в промышленности очищенной сточной воды из населенных пунктов.