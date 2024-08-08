Исследование, касающееся снабжения питьевой водой ста тысяч идавирусцев, выяснит, как можно улучшить снабжение жителей и предприятий водой и где возможно еще дополнительно получить воду.
В Ида-Вирумаа ищут новые источники как питьевой, так и промышленной воды
Может ли закрытый карьер Вийвиконна повысить уровень воды в куртнаских озерах?
Сколько воды потребуется новым промышленным территориям и откуда они могли бы ее получить?
Могут ли производства использовать вместо грунтовой воды ту, что скопилась в закрытых шахтах и разрезах? А морскую воду?
Можно ли использовать воду из шахт и разрезов в качестве питьевой?
Питьевой воды хватало бы, если бы ее не использовали производства
В Ида-Вирумаа кое-где начинает возникать проблема нехватки питьевой воды.
Особенно сложная ситуация в районе Вазавереского водозабора, где ту же питьевую воду желают получать также производства, у которых иной возможности получить воду сейчас нет.
Из Вазавереского водозабора можно брать в сутки 6500 кубометров воды. Жителям Йыхвиской волости и города Кохтла-Ярве этого количества хватает, но производствам - нет.
"Уже сейчас невозможно выделить девелоперам Йыхвиского промышленного парка желаемое количество воды", - написали ТОО "Järve Biopuhastus", Йыхвиское волостное управление и Кохтла-Ярвеское горуправление весной в Министерство климата.
Министерство порекомендовало найти для промышленной воды "другие возможности".
Промышленности вода, очищенная до состояния питьевой, и не требуется. Вопрос в том, где можно взять эту менее чистую воду и сколько это стоило бы.
И сколько вообще потребовалось бы дополнительно воды?
Финансируемое из фонда справедливого перехода исследование должно дать ответ на этот вопрос. Не только в районе Вазавере, но и во всем Ида-Вирумаа.
Разрез в Вийвиконна может подпитать куртнаские озера
- На разрезе Вийвиконна добыча уже прекращена, и мы несколько лет проводили там исследования, - рассказал заведующий Вирумааским отделением Центра экологических исследований Аллар Арон.
Вирумааское отделение проведет также нынешнее исследование, и разрез Вийвиконна является одним из альтернативных источников воды. Если уровень воды в нем повысится, то это могло бы повлиять также на куртнаские озера. Дойдет вода из Вийвиконна до озер естественным путем или ее придется качать в направлении Вазавере?
А может быть, воду из разреза Вийвиконна можно было бы очистить даже до состояния питьевой воды? И сколько это могло бы стоить?
Для производств могла бы подойти вода из разреза Айду
Воду разреза Айду исследуют в первую очередь как применяемую на производствах.
- Попутно рассмотрим ее также как возможный источник питьевой воды, но поскольку в ней много никеля и свойственных для шахтной воды сульфатов, то очистка ее обошлась бы слишком дорого. Мы изучим даже возможность использования на производствах морской воды, - отметил Арон.
Воды Чудского озера исследование не коснется, так как логистически использовать ее было бы неразумно, ведь производства располагаются в северной части уезда.
Зато в меньшей мере исследование изучит возможность применения в промышленности очищенной сточной воды из населенных пунктов.
Наряду с поиском новых источников воды следует выяснить, сколько воды потребляют уже имеющиеся здесь производства, а также в каких регионах и сколько воды потребовалось бы тем предприятиям, которые еще только планируют прийти сюда.
Внимание обратят на центральные водопроводы и частные колодцы
Однако начнут исследование в сентябре с оценки рисков центральных водопроводов: проанализируют их способность обеспечить функционирование систем питьевой воды и канализации в кризисных ситуациях. Рекомендации о том, как улучшить положение, предложат вместе с подсчетами, во сколько это могло бы обойтись и как повлияло бы на цену питьевой воды.
В ноябре исследователи дойдут до частных колодцев в районах редкого заселения: оценят их общее состояние и расположенные поблизости возможные источники загрязнения, а в пробах воды определят как химические, так и микробиологические показатели.
Центр экологических исследований тщательно изучал частные колодцы в районах редкого заселения пять лет назад, по всей Эстонии в выборку тогда вошла тысяча с лишним колодцев, в Ида-Вирумаа - более 150.
- Только в трети колодцев все показатели оказались в порядке, - рассказал Аллар Арон, что в более глубоких колодцах обнаружили больше, чем допустимо, железа и марганца, а в более мелких имелись проблемы с микробиологией.
В этот раз владельцам проблемных колодцев предложат также способы исправления ситуации и оценят, сколько на это пойдет денег.
На водное исследование потратят лишь малую толику денежного пособия
Исследование продолжится до конца 2026 года и обойдется в 280 тысяч евро.
Чтобы попросить деньги из фонда справедливого перехода, Министерство климата почему-то объединило две не особо связанные между собой вещи, и проект получил название "Обезопасивание объектов остаточного загрязнения государственного значения и оценка альтернативных водных ресурсов в Ида-Вирумаа".
Выделенное пособие составило 2,7 миллиона евро, государство добавит со своей стороны 1,2 миллиона.
То есть на оценку водных ресурсов будет израсходована лишь маленькая часть пособия, на остальные деньги выкопают загрязненную почву на территории бывшего Ахтмеского асфальтобетонного завода. Речь идет о об имеющем государственное значение объекте остаточного загрязнения.