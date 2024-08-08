Новый сезон в Белом зале откроет выставка художницы из Кивиыли

Галина Егорова - музыкант, преподаватель аккордеона в Кивиылиской школе искусств уже сорок лет. Изобразительное искусство - ее хобби, в котором она достигла успехов. Каждая выставка собирает много положительных отзывов, что всегда стимулирует творца, поэтому коллекция постоянно пополняется. По словам автора, ей интересно пробовать все - от натюрмортов и пейзажей до портретов.

Живопись не единственное направление в искусстве, которое увлекает музыканта, прошедшей зимой она буквально покорила кохтлаярвесцев, представив в читальном зале Кохтла-Ярвеской библиотеки коллекцию объемных сказочных панно из кусочков тканей, которые Галина Егорова изготовила для детсада.

Состоялось уже несколько персональных выставок не только в Кивиыли, но и в Кохтла-Ярве. Увидев в библиотеке работы талантливого автора, галерист Хельги Коплиорг пригласила ее в Белый зал. По словам художницы, она с радостью согласилась, ведь приглашение в самую престижную галерею - это настоящее признание.

- Хотя рисованием занимаюсь давно и даже имею корочку художника-оформителя, серьезно увлеклась живописью около семи лет назад, - рассказала она. - Занималась в таллиннской изостудии, когда в Кивиыли открылась художественная студия Айвара Рихкранда, стала посещать и ее. Так как продолжаю работать в школе и есть много других забот, картин появляется немного - две-три в год.

Накопилось достаточно, чтобы заполнить Белый зал - здесь можно увидеть более двух десятков разножанровых полотен, среди которых есть и большие.