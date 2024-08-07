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В Нарве сломался новый фонтан

Северное побережье
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Праздничное открытие Стокгольмской площади и фонтана на ней 8 мая 2024 года.
Праздничное открытие Стокгольмской площади и фонтана на ней 8 мая 2024 года. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

На недавно построенной возле Нарвской ратуши Стокгольмской площади сломался фонтан, как отметила в своей публикации "Нарвская газета".

Читательница газеты пожаловалась, что фонтан на новой площади возле ратуши не работает. Это при том, что Стокгольмская площадь и фонтан на ней открылись в начале мая, то есть три месяца назад.

Неработающим фонтаном озаботились в Нарвской горуправе. Главный специалист Департамента развития и экономики Анна Карина сообщила, что они известили строителя о перебоях в работе фонтана.

- Строительная фирма рассматривает запрос и в ближайшее время должна направить мастера, который установит причину остановки работы оборудования. Как только будет выяснено, является ли это гарантийным случаем, будут определены дальнейшие шаги по скорейшему возобновлению работы фонтана, - сообщила Карина "Нарвской газете".

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Нарва
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