На недавно построенной возле Нарвской ратуши Стокгольмской площади сломался фонтан, как отметила в своей публикации "Нарвская газета".
В Нарве сломался новый фонтан
Читательница газеты пожаловалась, что фонтан на новой площади возле ратуши не работает. Это при том, что Стокгольмская площадь и фонтан на ней открылись в начале мая, то есть три месяца назад.
Неработающим фонтаном озаботились в Нарвской горуправе. Главный специалист Департамента развития и экономики Анна Карина сообщила, что они известили строителя о перебоях в работе фонтана.
- Строительная фирма рассматривает запрос и в ближайшее время должна направить мастера, который установит причину остановки работы оборудования. Как только будет выяснено, является ли это гарантийным случаем, будут определены дальнейшие шаги по скорейшему возобновлению работы фонтана, - сообщила Карина "Нарвской газете".
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