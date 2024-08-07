Власть Нарва-Йыэсуу признала несвоевременным свой план расселить муниципальное жилье в Вийвиконна

Активный вийвиконнасец Василий Карнаухов, борющийся за права и интересы людей из муниципальных квартир, рассказал, что чиновники в своем апрельском предписании требовали к концу июля покинуть якобы непригодные для проживания квадратные метры. "Северное побережье" подробно писало об этом месяц назад. Но и в августе никто оттуда никуда не собирается ехать.

Карнаухов говорит, что все еще ждет от мэра Нарва-Йыэсуу Максима Ильина письменных ответов на вопросы, заданные ему еще в мае. "Северное побережье" в июле тоже запрашивало у градоначальника развернутый комментарий и тоже не получило его.

В устной беседе Ильин сказал, что встречался с жителями Вийвиконна вживую и все им объяснял, а что еще сказать или написать - мэр не знает и разводит руками. Карнаухов же настаивает, что закон требует письменного ответа. Тем более что есть именно письменное предписание о выселении. "Если было принято такое решение, то должно быть решение и об отмене", - справедливо замечает дотошный Карнаухов.

Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин в устном комментарии сказал "Северному побережью", что у города по-прежнему есть план сносить в Вийвиконна ветхие муниципальные дома, но на все их денег явно не хватит. Горуправа еще только собирается провести конкурс поставки, чтобы хотя бы понять, сколько стоит снос там одного здания.

С другой стороны, как отмечает Ильин, стало больше запросов насчет возможности проведения киносъемок в Вийвиконна, и ближайшие съемки намечаются на осень. "Если это даст позитивный толчок - и Вийвиконна станет магнитом киноиндустрии, то, может, мы вообще откажемся сносить там что бы то ни было".

Ильин подтвердил, что более ясной перспектива станет ближе к концу года. То есть жителям муниципальных квартир в Вийвиконна пока не надо никуда съезжать уж точно до весны. Что до имеющихся на руках у людей предписаний покинуть ветхое жилье, то эти бумаги, как согласился мэр, были неуместными. "Да, это было не к месту, как-то быстро мы их отослали", - признал Ильин ошибку.

Мэр добавил: заниматься выселением рановато еще и потому, что не со всеми квартирами утрясены вопросы некогда затеянной приватизации и муниципализации. "Все это длинная история и не так быстро дела делаются", - заключил Ильин.