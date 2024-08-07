Руководитель отдела таможенного контроля Налогово-таможенного департамента Вольдемар Линно сказал, что дополнительные человеческие ресурсы не привлекаются на восточную границу. "Мы пересмотрели немножко свою тактику и уже уверены в том, что сможем сделать это [осуществлять полный таможенный контроль] с тем ресурсом, что сейчас есть".

Линно прогнозирует, что некоторое увеличение очередей на границе наверняка произойдет, но иметь серьезных последствий это якобы не будет. Дескать, таможня способна очень оперативно реагировать на такие явления. "Опасаться, что люди буду стоять неделями в очередях, не имеет смысла", - успокоил Линно.

По его оценке, очереди на эстонско-российской границе сейчас возникают из-за большого числа путешествующих, а у этого сезонный характер. "Я думаю, к сентябрю очереди будут многократно уменьшаться", - смело предположил Линно. "Ничего страшного не будет: все будет плавно и без последствий".

Вводимый полный контроль ознает, по словам Линно, что теперь абсолютно каждый пересекающий восточную границу человек будет иметь контакт с таможенным инспектором, а в его лице - с государством. "Таможенник будет спрашивать, задавать вопросы, смотреть, что у человека с собой, и при необходимости углубленно проверять товар или вещи", - пояснил Линно.

Он повторил, что полный досмотр вещей, багажа, автотранспорта будет производиться лишь при необходимости - если таможенный инспектор после общения с пересекающим границу человеком почему-то сочтет досмотр нужным.

"Первый контакт очень важный. Мы уже достаточно опытные, чтобы определить, насколько человек правдив в своих ответах, скрывает ли он что-то", - объяснил Линно.

Интервью целиком можно посмотреть в видеозаписи на портале rus.Postimees.ee.